L’Observatoire africain des migrations, inauguré vendredi à Rabat, revêt une dimension stratégique importante, a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’Observatoire va fournir à l’Afrique des données spécifiques à même de contribuer à prendre les décisions, à instaurer des stratégies migratoires et à donner une vision claire sur la migration africaine tout en réfutant les mythes qui se tissent autour de cette question, a indiqué M. Bourita.

Le ministre s’exprimait lors d’un point de presse avec la Commissaire aux Affaires sociales de la Commission de l’Union africaine (UA), Amira El Fadil à l’issue de la cérémonie d’inauguration de l’Observatoire.

M. Bourita a en outre relevé que l’Observatoire va permettre à l’Afrique de se mettre en position de force en tant qu’interlocuteur avec d’autres partenaires qui mettaient souvent l’Afrique sur la défensive par rapport aux questions migratoires.

La question de la migration “reste dans de nombreux cas une simple perception, car il suffit de diffuser certaines images dans les médias et les réseaux sociaux pour créer des stéréotypes et des clichés sur la question”, a-t-il relevé, notant que l’Observatoire vise, à juste titre, à appréhender la migration en Afrique de manière calme et rationnelle, notamment en termes de son volume, ses causes et son aspect relatif au développemental.

+ Les pays de transit ne peuvent pas jouer le rôle de gendarme +

“L’Afrique attendait que toutes ces données lui parviennent d’autres parties, comme les Nations Unies et l’Union européenne. Ceci dit, la défense de cette question était placée entre les mains d’autres parties”, a fait savoir M. Bourita, notant que l’immigration est désormais un enjeu international où chaque partie se précipite pour la présenter d’une manière qui sert ses propres intérêts et une certaine perception puisque la migration est devenue une recette électorale dans un ensemble de pays du monde”.

A cet égard, l’Observatoire va agir comme un levier dans le cadre d’un réseau composé de centres de recherche et d’experts, afin de créer une dynamique de recherche scientifique et sociale sur la question de la migration, a-t-il déclaré, appelant l’Afrique à se débarrasser de tout complexe d’infériorité, à faire face à ses problèmes pour maîtriser ses enjeux et à les défendre la tête haute.

Il est erroné de placer tout le poids de la migration sur les pays de transit, puisque la migration est une responsabilité qui incombe à la fois aux pays d’origine et de destination, a-t-il mis en exergue, soulignant que les pays de transit ne peuvent pas jouer le rôle de gendarme, car cela est inacceptable et ne correspond ni aux principes et à la philosophie du Maroc ni à la vision de Sa Majesté le Roi sur la question de la migration.

