Le vernissage d’une exposition de l’artiste maroco-américain, Hassan Kouhen, organisée par la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, a eu lieu jeudi à Rabat, en présence du président-délégué de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, Omar Azziman. Lors de cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 16 janvier 2021 dans l’Espace rivages, le public est invité à découvrir des œuvres récentes de 2019 et de 2020 de Hassan Kouhen, doté de 43 ans d’expérience en tant qu’artiste-peintre.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Kouhen a indiqué qu’il s’est inspiré de son passé, d’aventure, de la solitude et de ses voyages.

« Je suis toujours à la recherche de nouveautés. Je ne dépasse pas trois à quatre ans dans un style avant de passer à un autre », a-t-il ajouté. Par rapport au processus de création, l’artiste a relevé qu’il faut du courage, de la force, de la confiance en soi et « d’être bien dans sa tête » pour lancer la première touche, qui est, selon lui, la plus difficile dans le travail d’un artiste.

Pour sa part, Fatiha Amellouk, chargée du pôle Art, Culture et Communication à la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, a souligné dans une déclaration similaire que la création de M. Kouhen, qui a déjà exposé au Maroc, aux Etats-Unis et au Canada, oscille entre le cubisme, l’abstrait et le figuratif, tout en gardant la touche « Hassan Kouhen ». « Il est un artiste qui suit ses émotions dans son travail artistique. Il capte des émotions, des personnages et des scènes pour les transmettre à sa manière sur ses tableaux », marqués par la prédominance de la couleur noire, a-t-elle fait savoir.

Né en 1955 à Fès, Hassan Kouhen quitte le Maroc en 1975 pour entamer ses études d’arts plastiques au British Columbia à Vancouver au Canada en 1977. Sa première exposition était à l’hôtel Vancouver en 1979. Il vit et travaille à Lake Forest, en Californie, aux États-Unis. (MAP)

Article19.ma