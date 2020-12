Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a organisé jeudi une conférence scientifique à distance sur les droits des personnes handicapées.

Cette conférence, qui relève du mécanisme national de protection des droits des personnes handicapées, entre dans le cadre du programme annuel dudit mécanisme dans sa partie relative au suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits des personnes handicapées.

Elle vise à contribuer à l’enrichissement du débat public et à la recherche de mécanismes à même de parvenir à un équilibre et une complémentarité entre la nécessité pour les États parties de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque » (paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées) et la nécessité pour les États parties de prendre des mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’accéder au soutien dont elles peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs droits.

Au programme de cette conférence figurent deux séances consacrées aux thèmes suivants: « Lecture analytique des dispositions de l’article 12 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées », « Le droit comparé des personnes handicapées », « Les droits des personnes handicapées dans la législation marocaine », et « le bilan des mesures prises par le Maroc pour que les personnes handicapées jouissent de leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie ».

Les travaux de cette conférence, qui ont été diffusés en direct sur la page Facebook du CNDH, seront ouverts par la Présidente du Conseil, Amina Bouayach, en compagnie de Marie Louise Aboumou de la Commissaire du Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Catherine Pedreiros du Secrétariat du Comité des droits des personnes handicapées du Haut commissariat des droits de l’homme, et Mohand Elazza, secrétaire général du Conseil supérieur du handicap en Jordanie.

Article19.ma