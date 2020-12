Hamza (nom fictif), originaire de la région de Béni Mellal, est arrivé il y a un mois aux Îles Canaries en s’embarquant dans une Patera depuis la ville de Dakhla. Après avoir passé 12 jours dans un camp pour réfugiés, et tenté 3 fois de rejoindre la Péninsule ibérique, ce dernier a fini par baisser les bras, et exige d’être déporté au Maroc.

Avec le soutien de sa mère, Hamza a dépensé près de 2000 euros pour traverser l’Atlantique dans une embarcation de fortune, une des routes d’immigration les plus dangereuses, afin de tenter sa chance en Europe, a rapporté le site d’information espagnol « El Diario.es ».

Une fois sur place, ce jeune de 23 ans raconte qu’il a été mis en quarantaine obligatoire pour des raisons sanitaires pendant 2 semaines dans les locaux militaires du camp Barranco Seco. Ensuite, pour rejoindre le continent européen, Hamza se retrouve dans une situation financière désastreuse, il est obligé d’emprunter de l’argent afin d’acheter des billet d’avion dans l’espoir de rejoindre le vieux continent.

+ « J’ai perdu la foi » +

Hamza a tenté 3 fois de s’envoler vers la péninsule Ibérique mais suite au durcissement des contrôles aériens dûs à la pandémie de Covid-19, la police de l’aéroport de Gran Canaria l’en empêchait à chaque fois.

« Je n’ai fait que dépenser de l’argent et je suis toujours au même endroit », déclare-t-il au média espagnol. « Je n’en peux plus. Même s’ils me proposent d’aller à la « Grande Espagne », je ne veux plus y aller. J’ai perdu la foi ! ».

L’immigré clandestin se retrouve bloqué dans l’Archipel, et déclare n’avoir pas les moyens de se procurer un billet retour pour Laâyoune, en plus d’un test PCR pour rentrer dans le territoire marocain.

« J’ai dépensé tout ce que j’avais. Des amis m’ont prêté de l’argent pour les derniers billets. Je ne peux plus rien demander, ni le dire à ma famille ».

+ « Au Maroc je n’avais pas assez d’argent, mais je vivais mieux qu’ici » +

Le jeune homme regrette amèrement sa vie d’avant. Il s’est retrouvé fauché à dormir dans le parking de l’aéroport dans l’espoir de retourner au pays un jour. Tétu, il scrute chaque vol à destination du royaume et insiste nuit et jour auprès des autorités de le laisser partir. Mais les agents de sécurité espagnols lui rétorquent à chaque fois qu’une procédure est nécessaire pour son rapatriement.

« Au Maroc, je ne vivais pas très bien. Ma vie était modeste, mais bien meilleure que ma situation actuelle», avoue-t-il.

Sa mère est couturière, il voulait travailler à l’étranger pour lui venir en aide. « Je suis venu pour changer (la situation) en mieux, mais tout a empiré ».

In fine, il n’a pas trouvé ce qu’il a imaginé ni ce qu’on lui a raconté, affirme-t-il.

Le jeune ne s’appelle pas Hamza, il a demandé aux journalistes de ne pas mentionner son vrai nom et a refusé catégoriquement d’être pris en photo. Sa famille n’est pas au courant de sa situation et ne veut pas qu’ils le sachent.

Après avoir passé 5 nuit à la belle étoile devant l’aéroport, les autorités canariennes ont finalement réussi à l’enregistrer, mardi dernier, dans la liste d’un vol de rapatriement vers Laâyoune. Il est prévu que le jeune Hamza débarque dans la capitale du Sahara Marocain, ce vendredi.

A son retour, le jeune homme compte ne pas dévoiler à sa mère, ni à ses frères et sœurs, ce qu’il a subi ces derniers temps. Il n’admettra pas non plus que la décision de rentrer au Maroc était sienne.

Hamza confie vouloir garder ce secret pour lui, et prétendra à ses proches qu’il a été déporté de force, comme beaucoup de ses compatriotes, rapporte la même source.

Article19.ma