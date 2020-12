Au Maroc, le gouvernement est en train de mettre les dernières retouches aux accords qui seront signés la semaine prochaine avec la partie israélienne, à la suite de la décision du Maroc de reprendre les relations avec Israël, croit savoir, ce jeudi, le site arabophone Hespress.com.

A cet égard, le Maroc a décidé de faciliter les vols directs pour le transport des voyageurs, notamment les juifs d’origine marocaine et des touristes en provenance d’Israël, en plus de développer des relations de coopération dans les domaines économique et technologique et d’ouvrir des bureaux de liaison dans les deux pays, comme ce fut le cas pendant des années jusqu’en 2002.

+ La préparation de l’accord aérien Maroc – Israël en cours +

Selon Hespress, le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale a immédiatement entamé après l’annonce de la reprise de ces relations la préparation de l’accord aérien qui sera signé entre la ministre du Tourisme, Nadia Fettah Alaoui, et son homologue israélienne, Miri Ragheef, qui est d’origine marocaine.

Cet accord, qui devrait être signé dans les prochains jours, précise le nombre de vols qui seront assurés entre le Maroc et Israël, et les compagnies aériennes pouvant transporter des passagers, avec un accord sur la question des visas.

La même source a ajouté qu’il n’est pas connu si l’accord que prépare le ministère du Tourisme en coordination avec le ministère des Affaires étrangères permettra également aux citoyens marocains de se rendre en Israël.

Une délégation conjointe américano-israélienne est attendue au Maroc, la semaine prochaine, en provenance de Tel Aviv à bord du tout premier vol direct reliant la ville israélienne et Rabat, a fait savoir, mardi, un officiel américain au Times of Israël qui a précisé que cette délégation sera conduite par le conseiller du président américain Donald Trump Jared Kushner et l’envoyé de l’administration pour le conflit israélo-palestinien Avi Berkowitz.

Article19.ma