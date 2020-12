Controverse. Le communiqué du bureau confédéral du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) rejetant toute « normalisation médiatique » avec Israël a créé une sérieuse controverse parmi les membres de cette organisation déjà déchirée par une crise interne.

Suite à ce communiqué, qui rejette « toute normalisation entre les entreprises de presse marocaines et israélienne », des journalistes ont exprimé « leur étonnement » quant à cette position du bureau confédéral du SNPM, estimant qu’il s’agit d’une « prise de position politicienne » de certains dirigeants du syndicat.

Selon les signataires d’un communiqué relayé par le site arabophone Hespress.com, la position exprimée par le bureau confédéral du SNPM est « celle d’un certain courant politique », laquelle « ne peut engager tous les journalistes qui louent la décision historique américaine reconnaissant la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud » résultant d’un formidable travail accompli par la diplomatie marocaine.

+ Le SNPM ne doit-il pas s’occuper plutôt de ses oignons ? +

Les signataires ont loué le soutien du Maroc à la stabilité au Moyen-Orient et son intérêt accordé aux juifs d’origine marocaine, y compris ceux établis en Israël, en facilitant les vols aériens entre le Royaume et Israël ainsi que les contacts officiels et les relations diplomatiques et de coopération gagnant-gagnant avec ce pays dans tous les domaines en donnant la priorité aux intérêts nationaux suprêmes du peuple marocain.

Par ailleurs, ils expriment également « leur solidarité » avec tous les peuples qui aspirent à la liberté, dont les peuples palestinien et kurde, avec une priorité aux causes nationales qui sont celles du Sahara marocain et des villes occupées de Sebta et Melillia.

Les signataires appellent le SNPM à accorder un intérêt aux questions relevant de ses compétences dont la défense des journalistes afin d’améliorer leurs conditions sociales et professionnelles, et pour la libération des journalistes détenus.

Dans son communiqué en début de semaine, le SNPM s’est opposé à ce qu’il considère « toute normalisation ou relation médiatique avec l’entité israélienne, au détriment des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien, des valeurs de paix, de coexistence et de dialogue qui préservent les droits de tous ».

Il a également indiqué qu’il suivait les développements liés à la question du Sahara marocain à la lumière de l’annonce par l’administration américaine de sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur toutes ses provinces du sud et de l’évolution des relations de notre pays avec l’entité israélienne.

Le Syndicat a estimé que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara n’est rien d’autre que la confirmation d’un droit qui ne peut être soumis à une quelconque négociation.

Article19.ma