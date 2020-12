Position. Le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, a qualifié de « pertinente » et « audacieuse » la déclaration du Chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani à la chaîne qatari d’Al jazeera sur la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara et la décision du Maroc de normaliser les relations avec Israël.

« La position d’El Othmani renfermait beaucoup d’objectivité et d’audace, et on ne peut pas exiger de lui plus de ce qu’il a exprimé », a souligné Me Ouahbi dans une déclaration au site arabophone Achkayen.com .

+ El Othmani : les Etats sont amenés parfois à prendre des décisions difficiles +

Selon le secrétaire général du PAM : « El Othmani a respecté la décision du chef de l’État, le roi Mohammed VI, a loué ses positions et ne s’est dérobé à aucun des sujets », en allusion à la décision du Royaume du Maroc de reprendre ses relations avec l’État hebreux, soulignant que cette position confirme « son pragmatisme et sa conduite selon la logique des hommes d’État ».

Dans sa déclaration mardi dernier à Al Jazeera, El Othmani a notamment souligné que « les Etats sont amenés parfois à prendre des décisions difficiles, comme la décision de reprendre les relations entre le Maroc et Israël », ajoutant que « c’est la difficulté de cette décision qui avait retardé son adoption ».

Le Chef de l’exécutif a également expliqué que « le Maroc fort et uni qui a achevé son intégrité et enlevé de son pied cette épine est mieux à même de soutenir la cause palestinienne et de défendre ses principes ».

