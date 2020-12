Protestation. La société Heetch de voiture de transport avec chauffeur (VTC) qui dispose d’une application mobile, a commencé à recruter les propriétaires de voitures particulières pour travailler au sein de son équipe, notamment au niveau de la capitale économique.

Heetch est une start-up française fondée en avril 2013 par deux homes d’affaires Teddy Pellerin et Mathieu Jacob et qui à l’origine souhaitait rendre la nuit plus accessible et s’adresse surtout aux jeunes qui rentrent de soirée.

La société cherche à compenser la perte d’un grand nombre de ses clients aux heures de pointe parce que certains des chauffeurs professionnels de taxi qui s’étaient engagés à travailler pour elle ont commencé à transporter des clients sans passer par l’application mobile, selon le site arabophone Hespress.com.

+ Les VTC optent pour l’utilisation des applications intelligentes +

Si le syndicat démocratique des transports, comme le souligne son secrétaire général Samir Farabi, accueille favorablement les sociétés VTC et l’utilisation des applications intelligentes pour le transport des personnes, il appelle, cependant, à la régulation de ce secteur en vue de créer des opportunités d’emploi pour les chauffeurs professionnels au chômage.

Quant à Mustapha El Kehl, secrétaire général du syndicat démocratique marocain du travail, il estime, selon Hespress, que l’utilisation de voitures de particuliers à laquelle appelle Heetch constitue une activité clandestine de transport de personnes qui est de nature à affecter négativement le secteur, qualifiant de concurrence « déloyale »la démarche de la société française.

Article19.ma