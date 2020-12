« Que dit celle-là? », telle est la réplique du député Mohamed Simou à Meriama Boujmaa qui présidait, lundi, la séance plénière de la Chambre des représentants consacrée aux questions orales, laquelle réplique a provoqué une grande polémique au sein de l’institution législative et conduit à la suspension de la séance pendant une dizaine de minutes.

La parlementaire du Parti justice et développement (PJD), Boujmaa n’a pu contenir sa colère lorsque le député du Mouvement populaire (MP), Mohamed Simou, a profité de son intervention pour mettre en doute « le patriotisme de certains » alors qu’il devait en principe interagir à une réponse du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie, Moulay Hafid Elalamy.

Selon alyaoum24.com, le parlementaire a commencé par saluer les efforts du ministre Elalamy en louant ses compétences et ses efforts notamment durant la pandémie de Covid-19 avant de commencer à critiquer le silence sur le dernier développement qu’a connu la cause nationale qu’il a décrit comme « un événement heureux » pour l’ensemble des Marocains grâce à l’initiative du roi Mohammed VI qui a poussé l’administration américaine à reconnaitre la souveraineté du Royaume sur le Sahara.

« Aujourd’hui, nous avons une opportunité que nous devons faire fructifier. Aujourd’hui, Trump a pris une initiative avec un décret actant cette reconnaissance…Et quiconque parmi nous qui a le sang du patriotisme dans ses veines sait très bien ce que signifie ce développement. Celui qui n’a pas un esprit patriotique que Dieu le guide », a-t-il dit.

+ PJDistes … soyez clair avec nous +

« Je parle de ma patrie et je suis très jaloux du roi, de ma patrie, et j’étais fou de joie quand j’ai appris les développements en cours », a-t-il poursuivi avant d’ajouter en allusion à la sortie médiatique du ministre PJDiste Mohamed Amekraz: « Je dénonce avec force la déclaration d’un membre du gouvernement à une chaîne étrangère hostile aux intérêts et aux orientations du Maroc. N’êtes-vous pas jaloux de votre pays? Soyez clair avec nous ».

Suite à la gravité de ces accusations, la présidente de la séance Boujmaa a été contrainte d’intervenir pour demander à Simou de se contenter de commenter uniquement les propos du ministre de l’Industrie, soulignant que la question nationale était l’affaire de tous les Marocains et qu’il ne peut y avoir de surenchère à ce sujet.

Et Simou de répliquer : »Que dit celle-là? Aujourd’hui, je vais ne trouver plus de problèmes qu’avec vous, la présidente ». Ce qui a déclenché la polémique au sein de la chambre.

De son côté, le chef du groupe du MP, Mohamed Moubdie, a dénoncé l’attitude de la présidente de séance, exigeant qu’elle respecte le député Simou et de lui permettre d’exprimer sa position et son opinion sur une question nationale qui concerne tous les Marocains.

« Nous n’avons jamais vu un président de séance couper la parole à un député et l’empêcher d’exprimer son opinion », a affirmé Moubdie.

+ La présidente n’a pas le droit de me faire taire +

Pour sa part, le président du groupe du Parti de l’Istiqlal (PI), Noureddine Mediane, a affirmé avoir été choqué par la réplique du député haraki à la présidente de la séance, relevant que cette dernière est chargée de veiller au respect du règlement intérieur de la chambre. Et d’appeler le député Simou à retirer la phrase en question et de présenter immédiatement des excuses à Meriama Boujamaa.

Le député du PJD, El Azami, s’est, quant à lui, adressé à Simou en soutenant que « les cris ne servent pas la question nationale ».

« Nous sommes un état de droit et de liberté et chacun a le droit d’exprimer son opinion, et vous n’avez pas le droit de confisquer ce droit, ceci ne sert pas la cause nationale », a-t-il dit.

Le PJDiste a qualifié « l’expression eployée par Simou d’insulte à l’institution législative et à la présidente de la séance, puis à Boujemaa en tant que femme », appelant le parlementaire à retirer sa réplique et à s’en excuser.

Le député Haraki a, quant à lui, ignoré les protestations des députés et leurs appels à retirer sa réplique.

« Je veux terminer mon intervention. Elle (la présidente) n’a pas le droit de me faire taire, c’est mon droit », a dit Simou avant de parler d’investissements dans les provinces du sud et d’exiger de lever le voile sur les futurs investissements américains.

Meriama Boujemaa a, pour sa part, insisté sur le fait qu’elle n’a pas tenté de priver le député de son droit d’exprimer son opinion et sa position sur la question nationale, mais qu’elle lui a demandé de se conformer aux dispositions du règlement régissant le droit de réponse des députés lors des séances des questions orales, à savoir de ne pas aborder des sujets autres que ceux en lien avec l’objet du débat.

Article19.ma