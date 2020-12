Le « Tracteur » en action. Après avoir créé et mis en ligne un site d’information en langue arabe, le Parti Authenticité et Modernité (PAM)a décidé de renforcer sa communication avec ses militants et, surtout, avec l’opinion publique nationale et internationale, par la mise en ligne d’une version en langue française.

Le site pam.ma/fr vient ainsi étoffer l’offre médiatique du Parti Authenticité et Modernité dans la presse électronique, le moyen idéal et incontesté pour établir, entretenir et renforcer les liens avec les militants, le lecteur en général et les marocains du monde, en particulier.

Cette orientation est contenue dans la déclaration de Abdellatif Ouahbi, Secrétaire général du PAM, contenue dans l’éditorial de la première édition du mensuel bilingue, arabe-français, « Le Tracteur » : « Nous pensons que le PAM, en faisant le choix de la communication et de la transparence, va renforcer davantage sa présence et son rayonnement sur les plans national et international, ainsi que son ancrage auprès de la communauté marocaine résidant à l’étranger, des chancelleries et des organisations internationales. ».

Le site www.pam.ma/fr offre à ses lecteurs des rubriques ouvertes et professionnelles sur le parti, certes, mais également en politique, nationale (Activités royales, parlementaires, gouvernementales et syndicales) et internationale, l’économie, la culture et la société.

Douze ans après sa création le PAM, 2ème force politique du pays, est une valeur ajoutée dans la vie politique nationale sur les plans de la réflexion et de l’action politique que nul ne peut contester.

Avec « Le Tracteur », les sites électroniques, le PAM diversifie et consolide sa présence médiatique et se donne les outils d’une plus grande implication dans le débat national politique, économique, culturel et sociétal.

Article19.ma