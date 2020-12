Le Chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani a qualifié de « difficile » la décision du Maroc de normaliser les relations avec Israël, une décision qui a été prise dans un contexte particulier mais qui ne sera pas au détriment de la cause palestinienne, a-t-il assuré.

Dans une interview accordée, mardi soir, à Al-Jazeera, El Othmani a réfuté l’idée selon laquelle le Maroc aurait pris cette décision en échange de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, relevant, cependant, que la cause de l’intégrité territoriale était très importante pour les Marocains.

« Les Etats sont amenés parfois à prendre des décisions difficiles », a affirmé El Othmani, dont les propos ont été relayés par alyaoum24, avant d’ajouter que c’est la difficulté de cette décision qui avait retardé son adoption.

+ Le Maroc n’a pas abandonné la question palestinienne … +

Le Chef de l’exécutif a, en outre estimé, que la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis d’Amérique constitue un changement stratégique important pour le cours de cette question qui dure depuis 45 ans.

Il a, par ailleurs, souligné que le Maroc n’a pas abandonné la question palestinienne en échange de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, rappelant que le roi Mohammed VI s’était entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas en lui assurant que la cause palestinienne était au même niveau que celle du Sahara.

El Othmani a également adressé un message aux Palestiniens pour leur dire qu’un Maroc fort et uni, sans problème de Sahara, est plus à même de pouvoir mieux défendre la cause palestinienne. « Un Maroc occupé à parachever son intégrité ne pourra pas profiter à la cause palestinienne », a-t-il assuré, rappelant que la défense de la cause palestinienne constitue une des constantes de la politique du royaume.

El Othmani a ainsi rappelé que le roi Mohammed VI avait exprimé son rejet de la décision du président Trump de déplacer l’ambassade américaine à Al Qods en soulignant notamment dans le message qu’il a adressé à ce dernier que la mosquée d’Al Aqsa était un lieu saint pour tous les musulmans et que le caractère islamique de la ville doit être préservé.

Article19.ma