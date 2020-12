Noir sur blanc. Le décret signé, la semaine dernière, par le Président américain Donald Trump portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara marocain a été publié, ce mardi 15 décembre 2020, dans le registre fédéral.

La publication de ce décret dans le registre fédéral donne ainsi “force de loi” au texte paraphé par Trump en vertu duquel l’administration américaine reconnaît la marocanité de chaque grain de sable du Sahara dit “occidental”.

Le Texte de ce décret souligne qu’à partir de la date de sa signature (jeudi 10 décembre 2020), par le Président Trump, “les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental et réaffirment leur soutien à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental”.

“Les États-Unis estiment qu’un État sahraoui indépendant n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible”, précise, par ailleurs, le décret.

Par ce texte, les Etats-Unis exhortent “les parties à engager des discussions sans délai, en utilisant le plan d’autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable”.

“Pour faciliter les progrès vers cet objectif, les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris dans le territoire du Sahara occidental, et à cette fin ouvriront un consulat sur le territoire du Sahara occidental, à Dakhla, pour promouvoir les opportunités économiques et commerciales pour la région”.

La vérité historique a été dit avec des mots simples et clairs, et surtout ne laisse aucune place à des interprétations politico-politiciennes.

Article19.ma