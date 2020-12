Avec ses rangées d’ordinateurs élégants et ses méthodes d’étude ultramodernes, le campus 1337 du Maroc est un rêve devenu réalité pour les geeks en herbe dans un pays où les compétences en technologies de l’information sont très demandées, selon un reportage de l’agence AFP relayé par le site sudafricain « mg.co.za ».

Conçu comme un paradis pour les codeurs, le centre propose une formation par projet sur la programmation, l’innovation et la construction de systèmes informatiques. La formation est gratuite et les étudiants créent en grande partie leurs propres programmes. Tout se passe sur un campus ouvert 24h / 24 qui rappelle la Silicon Valley, avec une cantine, des graffitis et des salles de jeux.

« C’est trop beau pour être vrai », s’exclama Ismail el Mheki en découvrant l’institut qui a débuté ses premiers cours en 2018. Il pensait que c’était un piège, alors sa réaction a été de pirater le système.

S’autoproclamant « hacker éthique », Mheki s’est formé avec des ressources trouvées dans les zones sombres d’Internet. Il a abandonné l’école avant ses examens finaux, au grand désarroi de ses parents. « Tout m’ennuyait à l’école », dit-il.

Mais après deux ans en Norvège à travailler pour une entreprise de cybersécurité, il a passé le test d’entrée au 1337 et l’a réussi avec brio. Et avant même d’avoir terminé sa formation, on lui a proposé un poste au sein de l’équipe de sécurité informatique de l’école.

« Il est très fort, bien plus fort qu’un vieil homme comme moi », a souligné Youssef Dahbi, le chef technique de l’école, qui a la trentaine. « La cybersécurité évolue constamment, les compétences deviennent donc rapidement obsolètes ».

+ Le géant marocain des phosphates l’OCP Group a créé le campus 1337 +

Le géant marocain des phosphates l’OCP Group a créé le campus 1337 en convertissant une usine désaffectée dans la ville minière de Khouribga en vue de répondre aux besoins d’expertise technologique du pays. Le nom du centre provient d’un système d’orthographe modifié connu sous le nom de Leet Speak ou « 1337 5P34K », utilisé par les hackers et les joueurs pour montrer leur statut « d’élite » dans les communautés en ligne. L’institut travaille en étroite collaboration avec 42, une école de programmation française créée en 2013 par le milliardaire des télécoms Xavier Niel.

L’idée est d’attirer « les jeunes invisibles, les geeks incompris qui ne rentrent pas dans le système et qui ont développé par eux-mêmes des compétences rares », a déclaré le directeur Larbi El Hilali.

Fatima Zahra Karouach, l’une des femmes qui ne représentent que 10% des élèves, a indiqué que l’école était comme « une grande famille. Nous avons le même état d’esprit, et le même style de vie ».

Karouach a quitté son premier emploi d’ingénieur industriel, et maintenant à 29 ans, elle profite de sa liberté. « Pas d’horaire de bureau, pas de contraintes, pas de jugement », dit-elle. « En ville, tout le monde sait que les personnes de 1337 sont différentes ».

Le camarade marocain de Karouach, Mohamed Aymane Farmi, qui se définit comme un « mathématicien passionné d’algorithmes », a une histoire similaire.

Le jeune homme de 24 ans a rejoint la 1337 après avoir quitté les classes préparatoires à l’examen d’entrée dans une prestigieuse école d’ingénieurs « à l’ancienne ». Il rêve désormais de créer une start-up d’intelligence artificielle. Il n’a aucun regret.

Parmi les rares étrangers à l’école, il y a Robert Bright Foca, 23 ans. Le Camerounais a passé deux mois en tant que migrant clandestin, passant par le Niger, le Nigéria et l’Algérie avant de rejoindre le Maroc. Il affirme être arrivé « juste à temps pour passer l’examen d’entrée ». Ayant touché un ordinateur pour la première fois à l’âge de 11 ans, il rêve d’ouvrir sa propre école de programmation chez lui.

Les étudiants sont sélectionnés sur la base de leurs performances aux tests de logique et de mémoire et de motivation. Aucune qualification formelle n’est requise.

La région du Maghreb est considérée comme un incubateur pour les ingénieurs de formation traditionnelle.

Quelque 8.000 ingénieurs informaticiens sont diplômés chaque année au Maroc, mais cela ne suffit pas pour répondre aux exigences de la transition numérique du pays, surtout que beaucoup sont attirés par des salaires plus élevés en Europe et en Amérique du Nord.

L’école Holberton de Californie a ouvert une succursale à Tunis, offrant également une formation gratuite. D’autres instituts proposent des cours avec des emplois à la fin de la formation.

À 1337, « l’idée est de cibler les personnes ayant le plus grand potentiel », précise un conseiller stratégique de l’OCP. « Il est plus facile de créer de nouveaux cours que de réformer l’ensemble du système d’enseignement supérieur ».

Article19.ma