Insight. Le Maroc n’a pas que des amis à Washington, loin de là. Et pour cause, il a fallu un sérieux « différend » entre le président Trump et le sénateur républicain Jim Inhofe, président de la commission de la défense au Sénat américain, pour entamer « la percée » qui a abouti à la reconnaissance officielle de Washington de la souveraineté du Royaume sur le Sahara et dans son sillage le feu vert pour le rétablissement des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv, interrompues depuis l’année 2000, a dévoilé le site Axios.com dans un éclairage qu’il a décrit comme « scoop ».

Selon la même source, le sénateur Inhofe est le plus fervent partisan et lobbyiste du Polisario à Washington. Il s’était rendu à plusieurs reprises en Algérie pour des réunions avec les séparatistes du Polisario.

Inhofe est aussi l’un des partisans les plus proches de Trump au Sénat et avait insisté auprès du président au cours des deux dernières années de « ne pas reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental », précise Axios.

+ Des entretiens avec le gouvernement marocain depuis plus de deux ans +

Dans les coulisses, le conseiller principal de Trump, Jared Kushner, et l’envoyé spécial Avi Berkowitz menaient « des entretiens avec le gouvernement marocain depuis plus de deux ans sur la possibilité de normaliser les relations avec Israël en échange de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental », révèle Barak Ravid, le reporter d’Axios.

L’idée originale est venue d’un groupe d’anciens responsables israéliens et un juif marocain qui est l’un des principaux distributeurs de produits alimentaires au Maroc et un proche d’un officiel marocain.

En 2018, Ben Barak et Elbaz se sont entretenus avec les conseillers à la sécurité nationale de Netanyahu, l’ancien envoyé spécial américain Jason Greenblatt et le ministre marocain, et ont évoqué l’idée d’un accord de normalisation avec Israël contre la reconnaissance de Washington de la marocanité du Sahara occidental.

L’initiative n’a pas fait son chemin, mais une connexion a été créée entre Elbaz et les assistants de Netanyahu, ainsi qu’Elbaz et la Maison Blanche, à savoir Jared Kushner.

En mai 2019, Elbaz a rencontré Kushner au Maroc et l’a emmené ainsi que toute « l’équipe de paix » de la Maison Blanche pour une visite à l’ancien cimetière juif de Casablanca, rappelle la même source.

« Kushner a rencontré au cours de la visite le roi Mohammed VI, qui a soulevé la question de la reconnaissance américaine du Sahara occidental. Cette réunion a montré à la Maison Blanche combien cette question était importante pour les Marocains », ajoute cette même source.

+ Bourita a eu des réunions séparées avec Kushner et avec Ivanka Trump +

Après la visite, un canal direct a été créé entre l’équipe de Kushner et le ministre marocain des Affaires étrangères Bourita. Ce dernier s’est rendu à la Maison Blanche plusieurs semaines plus tard pour le suivi des négociations, souligne Axios.

Bourita a eu des réunions séparées avec Kushner et avec Ivanka Trump en soulevant la question du Sahara occidental dans les deux rencontres. Kushner a décidé de faire avancer l’initiative après la visite de Bourita.

Le gouvernement israélien a encouragé la Maison Blanche à plusieurs reprises au cours des deux dernières années à poursuivre sur cette voie dans l’espoir d’amener les Marocains à accepter de normaliser les relations.

« Kushner, Berkowitz et Bourita sont parvenus à un accord il y a un peu plus d’un an, mais Inhofe s’est joint au conseiller à la sécurité nationale de l’époque, John Bolton, pour s’y opposer avec véhémence », affirme Axios.

Trump, qui était proche d’Inhofe et avait besoin de son soutien politique, a accepté de ne pas aller plus loin dans ce sens.

« Cependant, selon Axios, les relations entre Trump et Inhofe se sont détériorées il y a environ une semaine à cause d’un projet de loi portant sur le financement militaire que le Congrès adopte chaque année depuis 1961 », note Axios.

Trump voulait qu’Inhofe inclue des dispositions dans le projet de loi visant à abroger les protections pour les entreprises des médias sociaux et à supprimer une disposition visant à renommer les installations militaires qui portent les noms de dirigeants confédérés.

Inhofe a rejeté les deux demandes et les deux hommes ont eu un entretien téléphonique difficile au cours duquel Inhofe a dit à Trump: « C’est la seule chance de faire adopter notre projet de loi ».

+ Une opportunité pour la conclusion de l’accord avec le Maroc +

Pour riposter à Inhofe, Trump, en colère, a utilisé son compte Twitter pour y affirmer que sa position nuirait à la sécurité nationale et porterait atteinte à l’intégrité électorale des États-Unis en réitérant sa menace de mettre son veto sur le projet de loi.

Selon Axios, des sources informées sur la question ont indiqué que le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, Kushner et Berkowitz, y ont vu « une opportunité » pour la conclusion de l’accord avec le Maroc.

« Ils ont soulevé la question avec le président Trump et il leur a donné le feu vert. Ils ont ensuite vérifié auprès des Marocains pour voir s’ils étaient toujours intéressés par l’accord de l’année dernière. Les Marocains ont dit oui ».

« Étonnamment, le Premier ministre israélien Netanyahu n’était pas si heureux. Un responsable israélien a indiqué que Netanyahu n’aimait pas une partie du langage dans la déclaration que les Marocains allaient publier et était contrarié de ne pas participer à l’appel téléphonique entre Trump et le roi du Maroc. Le bureau de Netanyahu a nié à Axios qu’il était irrité », croit savoir Axios.

Une autre personne qui n’était pas heureuse est Inhofe. Après l’annonce de l’accord jeudi, celui-ci a pris la parole au Sénat et a qualifié la décision de la Maison Blanche de « choquante et profondément décevante ». Il a ajouté qu’il était « attristé que les droits du peuple du Sahara occidental aient été bradés ».

Une page a été tournée…

Article19.ma