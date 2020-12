Une position mi figue mi raisin. Et pour cause, le secrétaire général du Parti justice et développement (PJD) et chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani a annoncé que le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël « n’altérera pas la position marocaine »sur la question palestinienne.

Intervenant lors d’une conférence organisée par la Fondation Abdelkrim Al Khatib pour la pensée et les études, El Othmani, dont les propos ont été relayés par le site arabophone Hespress.com, a souligné que le Maroc « maintiendra toujours position ferme de soutien à la cause palestinienne ».

Pour rappel, dans un communiqué rendu public samedi, la Jeunesse du PJD a réitéré de son côté son « soutien » à la décision de rétablissement des liens diplomatiques avec Israël mais s’oppose toutefois à « toute normalisation » avec l’État hébreux.

+ Relancer l’Union maghrébine incombe à tous +

Par ailleurs, le secrétaire général du PJD a évoqué certains passages du communiqué publié, jeudi, par le cabinet royal à la suite de l’entretien téléphonique entre le roi Mohammed VI et le président palestinien Mahmoud Abbas au cours duquel le souverain a réaffirmé la position du Royaume concernant la cause palestinienne.

« Nous aussi au sein du PJD, nous faisons nôtre cette position, en déclarant notre rejet du deal du siècle et des violations commises par les autorités d’occupation israéliennes contre le peuple palestinien », a-t-il affirmé lors de cette conférence sur l’Union du Maghreb et le rôle des élites.

Quant à la question de l’unité maghrébine, il a estimé que le fait que les conditions de la relance de cette union ne soient pas réunies au niveau des Etats ne doit pas conduire au maintien de la situation dans un état de stagnation.

El Othmani a relevé que les élites, les acteurs de la société civile et les Think Tanks devraient développer des réseaux avec leurs homologues dans les cinq pays maghrébins et intensifier la communication entre eux afin de surmonter les obstacles qui existent au niveau officiel.

Le secrétaire général du PJD a ainsi rappelé que la responsabilité de relancer l’Union maghrébine incombe à tous, notant que des efforts ont été faits à cet égard par certains centres de recherche et des intellectuels avant de conclure: « nous devons renouveler notre détermination à maintenir la flamme unitaire vivante et pérenne ».

Article19.ma