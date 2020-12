Position. Les militants du mouvement amazigh au Maroc ont salué la décision de rétablir des relations diplomatiques avec Israël, estimant qu’il s’agit d’une « victoire historique ».

Un retour tardif

Mounir Kaji, un militant amazigh, qui prône la normalisation des relations entre Rabat et Tel-Aviv, a indiqué au site arabophone Hespress.com que cette normalisation aurait dû avoir lieu depuis des années, soutenant qu’il s’agit juste de la fin d’un secret, en ce sens que les relations existaient déjà entre les deux pays.

Il a ajouté qu’il existe des relations solides en matière d’échanges commerciaux, de sécurité et d’échanges de visites, qualifiant d’historique et de bénéfique pour le Maroc la décision de rétablir les relations diplomatiques avec Israël qui est une puissance dans la région dans plusieurs secteurs dont celui des technologies et de l’industrie.

L’activiste amazigh a ajouté que le secteur touristique devrait connaître une embellie à son tour, en raison des liens des Juifs avec le Royaume, de même que l’agriculture marocaine qui pourra tirer profit de l’expertise israélienne dans ce domaine, estimant que l’économie marocaine, fortement affectée par les répercussions de la pandémie de Covid-19, est à même de retrouver un nouveau dynamisme grâce à ce rapprochement.

Une position historique

Pour Abdellah Bouchtart, acteur politique amazigh, ce qui a été réalisé concernant la question du Sahara et les relations diplomatiques et culturelles avec Israël constitue une victoire historique pour le mouvement amazigh et l’aboutissement de longues batailles intellectuelles et politiques.

Il a indiqué à Hespress que bien que le mouvement amazighe agit en dehors des institutions avec un discours d’opposition, il présente une perception intellectuelle différente de celle prévalant au Maroc depuis les années trente du siècle dernier.

A cet égard, il a souligné que l’établissement des relations culturelles et civiles entre le mouvement amazigh et les organisations israéliennes exigeait une grande audace de la part des dirigeants du mouvement et de la jeunesse amazighes, mettant en exergue « la position historique du leader amazigh Amghar du Parti démocratique amazigh marocain qui a brisé la barrière psychologique et politique en visitant Israël en 2008 où il a donné une conférence ».

Bouchtart a rappelé la campagne virulente dont a fait l’objet le défunt Dahmad de la part des partisans du nationalisme socialiste arabe et des islamistes, relevant que la décision de rétablir les relations diplomatiques avec Israël constitue une victoire du discours amazigh rationnel et réaliste pour un avenir meilleur pour le Maroc.

Article19.ma