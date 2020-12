Le Bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) « rend un vibrant hommage à la sagesse avec laquelle SM le Roi Mohammed VI gère, depuis Son intronisation, les dossiers de la politique étrangère, dont la question de l’intégrité territoriale, soulignant que la décision historique prise jeudi par l’administration américaine de reconnaitre la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son Sahara est une preuve supplémentaire de la sagesse et de la perspicacité de la vision royale dans la gestion des questions stratégiques décisives », selon un communiqué rendu public ce vendredi.

Le bureau politique, qui a tenu jeudi une réunion extraordinaire par vidéoconférence, « exprime, au nom de l’ensemble des militants du parti, ses remerciements à l’administration américaine, et en premier lieu au président Donald Trump, pour la promulgation du décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaitre, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain, soulignant qu’il s’agit d’une décision décisive et inédite dans le développement de la question de l’intégrité territoriale du Royaume. »

Il fait part également de « sa fierté pour cette prise de décision américaine qui illustre le bien-fondé de la position marocaine et conforte les droits du Maroc sur son Sahara après plusieurs décennies de mobilisation nationale sous le leadership de feu SM Hassan II et de son digne successeur SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de grands sacrifices consentis par l’ensemble des Marocains qui n’ont eu de cesse de défendre par tous les moyens l’unité territoriale de leur pays et de son Sahara », souligne le communiqué.

Les membres du bureau politique du PAM ont appelé, à cette occasion, au renforcement des relations de coopération entre les deux pays et les deux peuples marocain et américain dans les différents domaines politiques et économiques et à l’augmentation des investissements américains au Maroc, dans l’intérêt de la population marocaine en général et celle des provinces du Sud en particulier.

« Ils se félicitent par ailleurs de la réaffirmation par SM le Roi, de façon claire et sans équivoque, que « le Maroc place toujours la question palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain et que l’action du Royaume pour consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes ».

Ils réitèrent leur soutien à toutes les initiatives, les efforts et les grands rôles joués par le Souverain, président du Comité Al Qods, pour défendre les droits des Palestiniens et apporter l’appui moral et matériel nécessaire à leur cause, se réjouissant de la position exprimée par SM le Roi selon laquelle le Maroc soutient la solution à deux États et les négociations directes entre les parties palestinienne et israélienne sont la seule voie pour parvenir à une solution définitive, durable et globale à ce conflit », précise la même source.

Et d’ajouter : « Ils se réjouissent aussi du fait que le Souverain, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, émanant de l’Organisation de la coopération islamique, a insistésur la nécessité de préserver le statut spécial de la ville d’Al Qods Acharif et de respecter la liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que le cachet musulman d’Al-Qods Acharif et de la mosquée Al-Aqsa, conformément à l’appel signé par SM le Roi et le Pape, le 30 mars 2019 à Rabat.

Les membres du bureau politique du PAM applaudissent par ailleurs la sollicitude dont SM le Roi, Amir Al Mouminine, entourent les juifs marocains en Israel et dans tous les pays du Monde, en tant que citoyens marocains, ainsi que la décision d’instaurer des liaisons aériennes directes pour le transport des juifs d’origine marocaine de et vers le Maroc, et toutes les autres questions qui concernent les relations entre le Maroc et l’étranger, dont Israel, et les différentes décisions diplomatiques que le Souverain juge dans l’intérêt du Royaume du Maroc ».

Article19.ma