Le roi Mohammed VI et Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis, ont eu jeudi soir un entretien téléphonique au cours duquel ce dernier a salué la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Selon l’agence de presse émiratie (WAW), Cheih Mohamed ben Zayed Al Nahyan a reçu un appel du Roi Mohammed VI au cours duquel ils ont passé en revue les relations fraternelles entre le Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis et les perspectives de les renforcer dans l’intérêt supérieur des deux pays et leurs peuples.

La même source a ajouté que Mohamed ben Zayed et le roi Mohammed VI ont examiné plusieurs questions d’intérêt commun et ont échangé leurs vues sur les derniers développements régionaux et internationaux.

+ Coordination et concertation constantes entre les dirigeants des deux pays +

MBZ a « salué la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc frère sur le Sahara marocain et la décision du Royaume de reprendre ses contacts et ses relations diplomatiques avec l’Etat d’Israël », soulignant que « ces pas contribueront à la consolidation des efforts et de la quête commune de stabilité, de prospérité et de paix dans la région ».

De son côté, le roi Mohammed VI a exprimé ses remerciements à Cheikh Mohamed ben Zayed pour ses positions soutenant le Maroc à différents niveaux, se félicitant des relations fraternelles de longue date entre les Émirats arabes unis et le Royaume du Maroc et la détermination commune à les développer dans tous les domaines », a indiqué WAW.

Cet entretien téléphonique, a relevé l’agence émiratie, s’inscrit dans le cadre de la coordination et concertation constantes entre les dirigeants des deux pays sur diverses questions d’intérêts communs pour le bien et la prospérité de la région.

Article19.ma