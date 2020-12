Par Dr Mohamed Chtatou

Jusqu’au XIXe siècle, il était courant pour les pirates nord-africains (connus sous le nom de Pirates de Barbarie) d’attaquer les navires européens et d’asservir les personnes qu’ils prenaient en otage, alimentant ainsi la traite des esclaves de Barbarie qui a vu quelque 2 millions d’Européens réduits en esclavage par les Nord-africains.

Un brin d’histoire

Lors de la déclaration d’indépendance en 1776, les navires marchands américains ont pris la mer avec leur nouveau pavillon, attirant ainsi l’attention des pirates nord-africains qui les considéraient comme des proies faciles. Incapables de se défendre contre les attaques des pirates car les États-Unis ne disposaient pas à l’époque d’une formidable marine de guerre, les Américains ont envoyé une délégation au sultan Mohammed III du Maroc pour lui demander de protéger les navires américains qui se rendaient en Europe. Le sultan a accepté.

Ceci est dû au désir du sultan à attirer des traités commerciaux ayant signé certains avec des Etats européens : Le Danemark (1757), l’Angleterre (1760), Venise (1765), l’Espagne (1767), les Pays-Bas (1777) et enfin les États-Unis (1777, signé officiellement en 1787). Les Américains n’ont cependant pas eu de centre de commerce (chaque État européen avait une ville dans laquelle ils devaient faire du commerce, par exemple les Néerlandais ne pouvaient faire du commerce qu’à Larache). Ainsi, le sultan a reconnu l’indépendance américaine en 1777 lorsqu’il a accepté de protéger les navires marchands américains et d’accepter le commerce avec les États-Unis.

Entre 1775 et 1777, le sultan Mohammed ben Abdallah a entretenu des relations avec les services secrets coordonnés par Luis de Unzaga « le Conciliateur » par l’intermédiaire de ses beaux-frères Antonio et Matías de Gálvez afin de participer à l’aide qu’il apportait secrètement aux États-Unis d’Amérique via les îles Canaries et la Louisiane. Le 20 décembre 1777, le sultan Mohammed ben Abdallah chargea le consul néerlandais à Salé d’écrire des lettres aux marchands et consuls européens à Tanger, Salé, Larache et Mogador, déclarant que les navires naviguant sous pavillon américain pouvaient entrer dans les ports du Maroc, à côté de ceux des pays européens avec lesquels le Maroc n’avait pas de liens diplomatiques, comme la Russie et la Prusse, dans les mêmes conditions que celles dont jouissaient les nations qui entretenaient des relations conventionnelles.

L’information sur la volonté du sultan de nouer des relations amicales ne parvient pas à Benjamin Franklin, l’émissaire américain auprès du Royaume de France à Paris, avant avril 1778 au plus tôt. En 1777, le Maroc est devenu le premier pays à faire du commerce avec les nouveaux États-Unis, ce qui est parfois considéré comme une reconnaissance de l’indépendance du pays – mais cette « reconnaissance » n’incluait pas le traité nécessaire ni l’échange d’ambassadeurs, seulement l’admission de navires américains. Le 20 décembre 1777, le Royaume du Maroc est devenu le premier pays au monde à reconnaître l’indépendance des États-Unis, seulement un an et demi après la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

Le sultan Sidi Mohammed ben Abdallah a activement cherché à faire négocier un traité officiel par un diplomate américain, mais pendant ce temps, des pirates marocains menaçaient la marine marchande américaine en Méditerranée. Enfin, Thomas Barclay, le consul américain en France, arrive au Maroc en 1786. Il y négocia le traité d’amitié maroco-américain qui fut signé plus tard dans l’année en Europe par les diplomates américains John Adams et Thomas Jefferson et ratifié par le Congrès de la Confédération (en vertu des anciens articles de la Confédération et du gouvernement de l’Union perpétuelle) en juillet 1787.

L’une des nombreuses lettres entre l’Amérique et le Maroc a été adressée par le premier président George Washington à Mohammed ben Abdallah. Le 1er décembre 1789, huit mois après le début de sa présidence, Washington s’exprime sur son autorité et son leadership des États-Unis et sur le manque de communication entre le Maroc et l’Amérique. Dans la lettre, Washington exprime ses regrets pour le manque de ponctualité mais précise que la réponse tardive était due au changement de gouvernement et à la volonté de communiquer dans des termes plus solides. Washington montre également son appréciation pour la tactique d’initiative diplomatique de Mohammed ben Abdallah dans la protection des navires américains contre les pirates. Ces actions sont appréciées en raison du manque de pouvoir que les États-Unis, en tant que pays, détenaient dans le temps. Le Maroc a été l’un des premiers États arabes, africains et musulmans à signer un traité avec l’Amérique.

Dans ce sens, Ben Railton a écrit un article intitulé : “ Considering History: Does America Owe Its Existence to France and Morocco? (Considérant l’histoire : L’Amérique doit-elle son existence à la France et au Maroc ?) dans le Saturday Evening Post du 23 octobre 2019, dans lequel il souligne que:

“Si les États-Unis devaient perdurer au-delà de la Révolution, ils auraient également besoin d’alliances économiques et sociales (ainsi que militaires et politiques) avec des nations étrangères. Le premier partenariat économique de ce type a été proposé très tôt dans la Révolution par un allié improbable : la nation musulmane nord-africaine du Maroc. Le 20 décembre 1777, le leader progressiste du Maroc, le sultan Sidi Muhammad Ibn Abdallah, a écrit des lettres aux marchands et aux ambassadeurs européens dans toute l’Afrique du Nord, déclarant que les navires américains seraient libres d’entrer dans les ports marocains dans les mêmes conditions que ceux de toute autre nation indépendante. Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’un traité officiel, cette déclaration représentait la première reconnaissance des États-Unis indépendants par une nation quelconque dans le monde et, avec cette valeur symbolique, elle offrait un partenaire commercial international clé pendant ces années révolutionnaires difficiles sur le plan économique. “

La Révolution et les menaces de piraterie en Méditerranée ont empêché les deux nations d’officialiser un traité pendant quelques années, mais en juin 1786, l’émissaire américain Thomas Barclay a obtenu un traité de paix et d’amitié entre les États-Unis et le Maroc. Début 1787, Thomas Jefferson et John Adams ont signé le traité en leur qualité de ministres des affaires étrangères de la France et de l’Angleterre respectivement, et en juillet 1787, le Congrès de la Confédération a ratifié le traité. Ce traité, le premier d’une série connue sous le nom de « Traités de Barbarie », a fait plus que cimenter l’amitié de l’époque révolutionnaire entre les deux nations. Il a montré clairement que les nouveaux États-Unis étaient un acteur économique et politique sur la scène mondiale, dont les relations et les alliances s’étendraient bien au-delà de l’Europe. Il a également contribué à faciliter l’immigration marocaine aux États-Unis, qui a créé l’influente communauté américaine « mauresque » dans les années 1780 à Charleston, en Caroline du Sud.

Le 1er décembre 1789, quelques mois seulement après le début de son premier mandat présidentiel, George Washington a écrit une lettre au sultan Mohammed ben Abdallah pour lui exprimer officiellement les « remerciements des États-Unis pour l’importante marque d’amitié que le sultan leur a accordée ». Il a ajouté : « Je suis heureux d’avoir l’occasion d’assurer à votre Majesté que, tant que je serai à la tête de cette nation, je ne cesserai de promouvoir toutes les mesures susceptibles de favoriser l’amitié et l’harmonie qui existent si heureusement entre votre Empire et les États-Unis. “

Moins de dix ans après avoir correspondu avec le sultan, George Washington écrivait sa lettre d’adieu, conseillant une relation plus « détachée et distante » avec les nations étrangères. Ironiquement, quelques années plus tard seulement, l’Amérique s’est retrouvée impliquée dans un conflit naval avec la France, qui se caractérisait par les chamailleries sur la dette, le commerce et les manœuvres politiques que Washington espérait probablement éviter.

En symbole de cette nouvelle amitié, le sultan Moulay Slimane a offert une maison dans la médina de Tanger à la mission diplomatique américaine en 1821. Cette habitation connue sous le nom d’American Legation a été transformée en musée en 1956, aujourd’hui géré par une fondation privée basée à Washington.

Le musée est une immense résidence de quarante pièces, meublées dans le style du XIXe siècle. On se promène dans les salons recouverts de tapis blanc. La deuxième maison a été achetée en 1890 par un consul américain, Maxwell Blake, qui en a fait don aux États-Unis. En traversant le passage donnant sur l’allée reliant les deux parties, on peut remarquer le contraste entre les deux bâtiments : le premier, européen ; et le second, marocain, avec ses moucharabiehs à voir sans être vu. Une pièce de théâtre est dédiée à Paul Bowles, le romancier et auteur aventureux d’Un thé au Sahara, qui a terminé ses jours à Tanger en 1999.

En 1943, une conférence historique s’est tenue à Casablanca (la conférence d’Anfa) qui a réuni le président Franklin Roosevelt, le premier ministre britannique Churchill, le général français Henry Giroud et Sa Majesté feu Mohammed V. En 1953, les États-Unis ont officiellement annoncé, depuis le podium des Nations unies, leur appel à l’indépendance du Maroc. Leur représentant a alors déclaré que « ce que nous voulons ici est l’expression de l’espoir que la France et le Maroc s’orientent vers la réalisation des aspirations du peuple marocain ». Ces aspirations ont été satisfaites le 7 avril 1956.

Il n’est donc pas surprenant que lorsque Mohammed V a été autorisé à se rendre à Tanger après que la famine ait frappé le Maroc, il a profité de l’occasion pour faire l’éloge du gouvernement américain dans son discours du 1O avril 1947 devant une foule immense et enthousiaste, ignorant stratégiquement de faire l’éloge du gouvernement français, en présence de fonctionnaires français. Ce coup porté à l’occupant français était subtil, et il a trouvé un écho auprès des masses. À ce moment-là, les États-Unis avaient clairement été le meilleur ami du Maroc que la France aurait dû être.

En mémoire de ce lien historique, le président américain Eisenhower a également été le premier à reconnaître l’indépendance du Maroc en 1956, et s’est personnellement rendu à Rabat pour l’occasion.

Relations maroco-américaines depuis 1956

Le Maroc et les États-Unis ont renouvelé l’alliance entre les deux nations comme pierre angulaire de la paix en Afrique. Le secrétaire à la défense, le Dr Mark T. Esper et le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, ont signé la feuille de route de la coopération en matière de défense à Rabat, au Maroc. Cette feuille de route définit la coopération entre les deux nations jusqu’en 2030.

Le pays reste un partenaire essentiel sur toute une série de questions de sécurité. « Aujourd’hui plus que jamais, nos deux pays travaillent en étroite collaboration pour relever les défis d’un environnement sécuritaire de plus en plus complexe, allant de la lutte contre le terrorisme et d’autres menaces transnationales à l’instabilité régionale et à des défis stratégiques plus larges », a déclaré M. Esper. « Nous faisons cela ensemble pour promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité de nos objectifs communs et de nos peuples ». L’objectif est de renforcer continuellement l’engagement ferme et de longue date des États-Unis envers le Maroc et, par extension, envers l’Afrique, a déclaré la secrétaire d’État.

Le Maroc est un allié majeur non membre de l’OTAN, et la position stratégique du pays en fait une porte d’entrée sur l’Afrique. « Le Maroc est un pays avec lequel nous sommes amis depuis de très nombreuses années et je suis convaincu que nous resterons amis et partenaires stratégiques pour les générations à venir », a déclaré M. Esper.

La discussion avec une série de dirigeants marocains a porté sur de nombreuses questions, notamment les problèmes régionaux, les questions économiques et bien d’autres encore, a déclaré M. Esper. Tous les progrès réalisés dans d’autres domaines sont rendus possibles par la sécurité. « Nous ne pouvons pas accomplir cela si nous ne continuons pas à faire avancer la paix, la stabilité et la sécurité sur tout le continent », a-t-il déclaré. « Nous devons le faire en renforçant nos partenariats de défense avec les gouvernements africains ».

La feuille de route permettra aux États-Unis et au Maroc d’améliorer la coopération, les partenariats et l’interopérabilité en matière de défense. L’une des spécificités était l’importance de l’exercice African Lion, qui attire des participants de tout le continent. « C’est un événement clé de formation et d’exercice depuis de nombreuses années, pas seulement entre les États-Unis et le Maroc », a déclaré M. Esper.

En raison de son statut d’allié non OTAN, le Maroc a droit à de nombreux avantages. Par exemple, le Maroc a contribué à des programmes de recherche et de développement et bénéficie d’un prêt du gouvernement américain qui garantit des « programmes d’achat de matériel militaire ». La relation entre le Maroc et les États-Unis s’est encore développée puisque le Maroc a acheté aux États-Unis pour trois milliards de dollars d’équipements militaires. Cela a profité aux entreprises américaines et a favorisé la création d’emplois aux États-Unis. Les achats ont compris 24 avions F-16, 90 missiles air-sol Maverick AGM-D et 200 chars Abrams M1A1. L’Agence de coopération en matière de défense et de sécurité du Pentagone a également laissé entendre que le Maroc avait apporté une immense contribution aux objectifs de la politique étrangère et de la sécurité nationale des États-Unis. En effet, le Maroc a renforcé sa capacité à soutenir les efforts américains dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Cela démontre que la relation Maroc-États-Unis s’est développée du fait que le Maroc partage des objectifs de politique étrangère similaires avec les États-Unis. Cela a eu à son tour un effet sur les relations militaires et économiques entre les deux nations.

Les relations entre le Maroc et les États-Unis restent aujourd’hui extrêmement solides, le Maroc collaborant avec les États-Unis dans un certain nombre de domaines. En témoigne l’engagement du Maroc à encourager le libre-échange, le développement économique, le soutien aux droits de l’homme et aux réformes démocratiques, et la lutte contre le terrorisme. Le Département d’État américain a déclaré que le Maroc est « une nation arabe musulmane stable et relativement modérée, le Maroc est important pour les intérêts américains au Moyen-Orient également ». En outre, la politique des États-Unis à l’égard du Maroc vise à établir des relations durables avec les États-Unis. Les deux facteurs fondamentaux qui soutiennent ce lien sont la position de guerre contre le terrorisme et le libre-échange. Le roi Mohammad VI a également tenté de renforcer ce partenariat en accélérant les réformes démocratiques et économiques en travaillant en étroite collaboration avec les présidents américains Bill Clinton, George Bush, Barrack Obama et Donald Trump. Cela a conduit les États-Unis à considérer le Maroc comme un modèle de modernité à suivre pour le reste du Moyen-Orient.

Par le biais de l’aide au développement et des accords de libre-échange, les États-Unis visent à promouvoir la croissance économique en libéralisant les politiques commerciales. Cet objectif a été atteint dans une certaine mesure avec le Maroc lorsque les deux nations ont signé l’accord de libre-échange (ALE) entre les États-Unis et le Maroc en 2004. Cet accord visait à accroître les échanges commerciaux entre les deux nations et à leur offrir de nouvelles possibilités d’investissement. Le professeur Gregory White a fait valoir que l’ALE est un exemple de l’importance du Maroc pour les États-Unis ; il a déclaré que « la chose cruciale à souligner avec un accord de libre-échange… est qu’il constitue un choix politique de la part du gouvernement ». L’ALE a considérablement renforcé les liens économiques entre le Maroc et les États-Unis.

Les États-Unis ont augmenté leur aide au Maroc ces dernières années pour soutenir les programmes de lutte contre le terrorisme. Il vise également à poursuivre la démocratisation de la nation, à renforcer les capacités commerciales et à lutter contre la pauvreté. L’aide économique américaine a favorisé une croissance économique soutenue. Elle a visé à investir dans les personnes en améliorant le système éducatif marocain et a, dans une certaine mesure, encouragé la démocratie et la bonne gouvernance. L’aide fournie par les États-Unis a également permis à divers secteurs de la société de participer à la vie publique, comme la jeunesse marocaine. Depuis peu, le Maroc reçoit également une aide au développement par le biais de l’Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI) (il s’agit d’un programme de promotion de la démocratie). L’objectif principal de la MEPI est de fournir « de petites subventions aux ONG marocaines qui travaillent à faire progresser la paix, la démocratie participative et la prospérité des citoyens marocains ». Grâce à cela, les ONG marocaines reçoivent en moyenne un million de dollars par an pour des campagnes de sensibilisation du public et pour l’accomplissement de leurs devoirs civiques. Cela a également conduit à des développements démocratiques au Maroc, notamment des programmes visant à renforcer le pouvoir des femmes, des améliorations du système éducatif, des réformes juridiques et judiciaires supplémentaires, tout en créant des emplois.

Dans l’ensemble, il est clair que le Maroc a bénéficié d’une relation solide et de longue date avec les États-Unis. La raison en est principalement due aux objectifs idéologiques similaires que les deux nations ont partagés. On peut le constater dans la promotion du libre-échange et de la liberté religieuse. Dans les années précédentes, ils étaient tous deux unis contre un ennemi commun tel que le communisme. Enfin, le positionnement géographique du Maroc s’est avéré/se révélera toujours précieux sur le plan stratégique. Tout cela a permis aux États-Unis de forger un lien solide avec le Maroc, qui a clairement résisté à l’épreuve du temps.

Les États-Unis reconnaissent que l’ensemble du territoire du Sahara occidental fait partie du Royaume du Maroc

Président Trump a annoncé, par le biais de ses réseaux sociaux, qu’il a passé un appel téléphonique le jeudi 10 décembre 2020 au roi Mohammed VI du Maroc pour annoncer cette décision politique qui inclut la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Le Maroc devient ainsi le quatrième pays arabe à mettre de côté les hostilités avec Israël au cours des quatre derniers mois. En vertu de cet accord, le Maroc établira des relations diplomatiques complètes et reprendra les contacts officiels avec Israël. Il affrètera également des vols directs à destination et en provenance d’Israël pour tous les Israéliens.

« Le Président a réaffirmé son soutien à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable au conflit sur le territoire du Sahara occidental et, à ce titre, le Président a reconnu la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental », a déclaré la Maison Blanche.

M. Trump a noté que le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis en tant que nation indépendante, un an seulement après que les États-Unis ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1776. « Par conséquent, il est approprié que nous reconnaissions leur souveraineté sur le Sahara occidental », a déclaré M. Trump.

Les États-Unis affirment, comme l’ont déclaré les administrations précédentes, leur soutien à la proposition d’autonomie du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental. Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental et réaffirment leur soutien à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental. Les États-Unis estiment qu’un État sahraoui indépendant n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible. Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai, en utilisant le plan d’autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable. Pour faciliter les progrès vers cet objectif, les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris dans le territoire du Sahara occidental, et à cette fin ouvriront un consulat dans le territoire du Sahara occidental, à Dakhla, afin de promouvoir les opportunités économiques et commerciales pour la région. Par conséquent, je, DONALD J. TRUMP, Président des États-Unis d’Amérique, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois des États-Unis, proclame par la présente que les États-Unis reconnaissent que l’ensemble du territoire du Sahara occidental fait partie du Royaume du Maroc. EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature sur le présent le quatrième jour de décembre de l’an de grâce deux mille vingt et de l’indépendance des États-Unis d’Amérique le deux cent quarante-cinquième. DONALD J. TRUMP

The United States affirms, as stated by previous Administrations, its support for Morocco’s autonomy proposal as the only basis for a just and lasting solution to the dispute over the Western Sahara territory. Therefore, as of today, the United States recognizes Moroccan sovereignty over the entire Western Sahara territory and reaffirms its support for Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal as the only basis for a just and lasting solution to the dispute over the Western Sahara territory. The United States believes that an independent Sahrawi State is not a realistic option for resolving the conflict and that genuine autonomy under Moroccan sovereignty is the only feasible solution. We urge the parties to engage in discussions without delay, using Morocco’s autonomy plan as the only framework to negotiate a mutually acceptable solution. To facilitate progress toward this aim, the United States will encourage economic and social development with Morocco, including in the Western Sahara territory, and to that end will open a consulate in the Western Sahara territory, in Dakhla, to promote economic and business opportunities for the region. NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim that, the United States recognizes that the entire Western Sahara territory is part of the Kingdom of Morocco. IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this

fourth day of December, in the year of our Lord two thousand twenty, and of the Independence of the United States of America the two hundred and forty-fifth. DONALD J. TRUMP

