Changement notoire. La Commission des stupéfiants des Nations-Unies (CND) vient d’adopter un certain nombre de décisions qui ont entraîné des changements dans la manière dont le cannabis est réglementé au niveau international, y compris son reclassement hors de la catégorie des drogues les plus dangereuses.

Les 53 Etats membres de la CND ont voté pour retirer le cannabis des listes de contrôle les plus strictes – où il a figuré pendant 59 ans – qui décourageait même son utilisation à des fins médicales.

Cette décision pourrait conduire à des recherches scientifiques supplémentaires sur les propriétés médicinales de la plante, annoncées depuis longtemps, et agir comme un catalyseur pour que les pays légalisent la drogue à usage médical et reconsidèrent les lois sur son usage récréatif.

Pour rappel, en janvier 2019, l’OMS a dévoilé six recommandations concernant l’inscription du cannabis dans les traités des Nations-Unies sur le contrôle des drogues.

Actuellement, plus de 50 pays ont adopté des programmes relatifs au cannabis médicinal, tandis que le Canada, l’Uruguay et 15 États américains ont légalisé son usage récréatif, le Mexique et le Luxembourg étant sur le point de devenir les troisième et quatrième pays à le faire.

+ Le PAM a relancé la question de la culture du cannabis à des fins thérapeutiques +

Au Maroc, le débat est ouvert sur la légalisation du cannabis. Le PAM a relancé la question de la culture du cannabis à des fins thérapeutiques.

Pour la députée du PAM Ibtissam Azzaoui, « cette question rejoint un débat que le PAM avait lancé, lors du dernier mandat, pour légaliser l’usage de cette plante dans un cadre strictement médical ».

Dans une déclaration à la chaîne allemande DW la députée Ibtissam Azzaoui affirme que «la proposition de loi sur la légalisation de la culture du kif n’a pas pour objectif d’encourager sa transformation en haschisch mais de l’utiliser dans des usages industriels et thérapeutiques ».

Ancien ministre de la Santé et ancien secrétaire général du parti, Mohamed Cheikh Biadillah a ouvert le débat, il y a un an déjà au niveau de la Chambre des Conseillers.

Biadillah a relevé que des professeurs universitaires ont réussi à extraire du cannabismarocain les mêmes substances utilisées dans la fabrication de plusieurs médicaments en Europe et en Amérique du Nord, s’est adressé au ministre de la Santé par écrit.

Biadillah a fait valoir dans sa question écrite que la légalisation de la culture du cannabis ouvre la voie pour le Royaume de conclure des partenariats avec des laboratoires du monde entier. Biadillah n’a pas manqué de préciser que l’utilisation du cannabis à « des fins thérapeutiques » est devenue monnaie courante dans plus de 30 pays, tels que le Canada et les États-Unis.

En 2015 déjà, le Parti Authenticité et Modernité avait déposé un projet de loi visant à « légaliser le cannabis » et « réclamant l’amnistie pour les cultivateurs du Rif arrêtés pour en avoir cultivé, mais la proposition de loi n’a jamais été mise à l’ordre du jour au Parlement.

Plus récemment, le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a annoncé, cet été, qu’il financera une nouvelle étude autour de « l’exploitation des propriétés du cannabis en matière thérapeutique et pharmacologique ». L’étude sera menée en collaboration avec l’Institut scientifique de Rabat, rattaché à l’Université Mohammed V, qui se chargera de la partie scientifique.

Selon une étude publiée par l’institut Prohibition Partners, en août dernier, le Maroc pourrait tirer 916 millions de dollars de la production du cannabis à usage récréatif et 28 millions de celle du cannabis à usage médical, à l’horizon 2024.

Article19.ma