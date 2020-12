Engagement. Fortement engagées auprès du Royaume du Maroc dans la gestion des enjeux environnementaux, Veolia Maroc et ses filiales Redal et Amendis, misent sur l’innovation et la formation.

En visite au Maroc fin Novembre, Christophe Maquet, directeur de la zone Afrique & Moyen-Orient de Veolia, a notamment assisté au 1er anniversaire du « Hubgrade » de Redal et au lancement de la 2ème promotion d’alternants au Centre de Formation et de Compétences d’Amendis, selon un communiqué rendu public, ce lundi et dont Article19.ma a reçu une copie.

Lors de cette visite, M. Maquet a notamment déclaré que “Nous (Veolia) sommes les mieux placés pour accompagner le Royaume et lui garantir une gestion maîtrisée des enjeux environnementaux face au développement économique et industriel. Notre force c’est non seulement d’avoir la palette des services eau-énergie-déchets mais de savoir créer des ponts et des synergies entre eux et d’être le partenaire de confiance des territoires sur lesquels nous sommes présents. ”

Véritable centre d’ « hypervision » construit autour d’un lieu, de compétences et de solutions digitales, le « Hubgrade » est en permanence relié à 630 postes électriques, 67 secteurs hydrauliques, 27 étages de pression ou encore 45 véhicules d’exploitation. Le centre gère en temps réel près de 7 000 informations et 1 300 alarmes, dispose d’un système pour pré-localiser les fuites, et ses indicateurs opérationnels garantissent la prise rapide de décision.

Grâce à la puissance des données, ce dispositif apporte une réponse concrète aux contraintes liées à la Covid 19 tout en renforçant des synergies opérationnelles au sein des différents pôles d’activités de Veolia au Maroc.

Améliorer l’expérience client

Autant d’innovations qui permettent également d’améliorer l’expérience client. En matière de gestion des services publics, des tableaux de bord digitaux permettent de rendre visibles et immédiatement accessibles aux services de contrôle des autorités délégantes les indicateurs de performance.

Côté consommateur, de nombreux projets privilégient le client digital qui peut interagir via une agence en ligne afin de poser des questions, signaler un dysfonctionnement ou payer sa facture. Amendis et Redal ont lancé la facture dématérialisée, un service gratuit qui offre l’assurance d’éviter les retards de paiement tout en limitant l’utilisation de papier.

Miser sur la formation et l’engagement des collaborateurs

La transformation digitale allant de pair avec le développement des compétences, cette visite a aussi été l’occasion de célébrer le 1er anniversaire de la création de la formation en alternance au Centre de Formation et de Compétences d’Amendis à Tétouan. Depuis sa création en 2017, ce centre a accueilli plus de 3 000 agents qui y ont développé leurs talents dans nos métiers de l’environnement. Un véritable pôle d’excellence national qui propose une offre de formation en adéquation avec les besoins et les spécificités des métiers d’Amendis ainsi que ceux des régies et des collectivités locales, ajoute la même source.

