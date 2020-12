Polémique. Le Parti de l’Istiqlal (PI) a adressé sur un ton accusatoire des critiques au gouvernement auquel il reproche de veiller à la préservation de la rente et des privilèges, s’en prenant particulièrement au Rassemblement national des indépendants (RNI) et son président Aziz Akhannouch sans le nommer.

Dans un communiqué à l’issue des travaux, le weekend dernier, de son conseil national, l’Istiqlal a dénoncé le gouvernement qui « continue à protéger la rente et les privilèges, à normaliser la corruption et à gaspiller les deniers publics ».

« Certaines entreprises, y compris les compagnies pétrolières, ont bénéficié du soutien de l’État et du régime fiscal sans y avoir aucun droit », souligne le PI en allusion à la société Afriquia Gaz d’Akhannouch, qui se taille la part du lion dans le secteur, estimant qu’il s’agit d’une dilapidation des ressources du pays.

+ Une évasion du débat sur les réformes politiques +

Dans ce communiqué, relayé par alyaoum24, l’Istiqlal exhorte le gouvernement à « mettre fin immédiatement à ce soutien et à récupérer l’argent public, à adopter un impôt sur la fortune et les produits de luxe au lieu de recourir aux poches de la classe moyenne pour compenser le déficit financier », en allusion encore à Akhannouch et à son parti.

Et de poursuivre sa critique à peine voilée contre le RNI, en mettant en garde contre « le danger de concentrer la décision économique entre les mains d’une seule partie gouvernementale, et d’oeuvrer au monopole de la décision en l’absence d’un équilibre et d’un contrôle au sein de l’exécutif, et ce depuis le dernier remaniement gouvernemental, et la suppression de certains postes ministériels comme ce fut le cas dans la gestion de certains marchés publics et certaines décisions ministérielles relatives à la pandémie ».

Le parti de l’Istiqlal a également exprimé son mécontentement à la suite de l’abandon par le gouvernement des « valeurs d’intégrité, de transparence et de l’intérêt général, et d’avoir renoncé à ses responsabilités vis-à-vis des lobbies et ceux qui ont des intérêts étroits et sectoriels », en ce sens que les projets de lois de finances et l’économie du pays sont devenus « un terrain fertile pour les activités de ces lobbies, qui ont pu obtenir du gouvernement des décisions pour réaliser leurs propres intérêts, ce qui constitue un dangereux précédent dans la vie politique ».

Il reproche, en outre, au gouvernement son évasion du débat sur les réformes politiques contenues dans le mémorandum conjoint qu’il a présenté avec le Parti authenticité et modernité (PAM), et le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Le PI estime que « les pannes » démocratiques, la baisse du niveau de confiance en le gouvernement et les institutions élues, ainsi que le faible taux de participation aux élections, et le recul du rôle de l’acteur politique, entre autres, sont « trop importants pour être résolus par l’amendement des lois électorales », réaffirmant que l’approche politique et démocratique constitue « le fondement du nouveau modèle de développement, de la régionalisation et de la décentralisation avancées. »

Article19.ma