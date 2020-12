Au Maroc, voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 07 décembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps froid sur l’Atlas, les versants Sud-Est et les hauts plateaux orientaux avec gelée ou verglas par endroits.

– Temps nuageux avec pluies ou averses localement modérées sur les plaines au Nord de Rabat, le Rif et le Saiss.

– Temps passagèrement nuageux avec gouttes possibles sur la Méditerranée, le Moyen Atlas, les plaines au Nord d’El Jadida et le Nord de l’Oriental. – Rafales assez fortes sur le Rif, La Méditerranée, le Nord de l’Oriental et les côtes Sud.

– Vent assez-fort d’Ouest sur le Nord de l’Oriental et la Méditerranée, modéré de Nord sur les provinces Sud et faible à modéré de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -05/-01°C sur l’Atlas, 00/05°C sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, les plaines intérieures à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, l’intérieur de Souss et les versants Sud-Est, 10/16°C sur le Tangérois, Loukkous et les provinces Sud et de 05/10°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas, l’Oriental, le Rif et le Saiss, 14/20°C la Méditerranée, les plaines atlantiques, les pleines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur de Souss et le Sud-Est et de 20/26°C sur les provinces Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte lundi après-midi à l’est de Jebha, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte sur l’Atlantique.

