Par Lahcen Haddad*

Le discours sur l’indépendance du Sahara occidental reste l’une des entreprises rhétoriques les plus problématiques de l’époque postcoloniale.

Plein d’impasses épistémologiques et politiques, ce discours représente les tensions au cœur des agendas nationalistes des tendances de proto-libération.

Le manque de cohérence politique dans le discours des partisans de l’indépendance vient de la célébration romantique d’un nationalisme irréaliste, qui n’est pas ancré dans l’histoire ou dans une politique culturelle réinventée.

Les partisans de cette approche doivent revoir ces hypothèses déroutantes, non pas pour des raisons intellectuelles, mais parce qu’elles sont à la base d’actions sur le terrain, des actions qui ont jusqu’à présent été infructueuses et incohérentes.

Une solution au conflit en cours ne peut être possible que si les deux parties proposent des récits historiques bien conçus qui fourniront la base d’un plan mutuellement convenu, ce qui n’est pas encore le cas.

En attendant, les fantasmes continuent de se construire autour de nationalismes concurrents, l’un ancré d’une manière ou d’une autre (quoique maladroitement) dans l’histoire, et l’autre dans un destin imaginaire qui est en contradiction avec les faits historiques et les pratiques culturelles.

Le résultat est une impasse politique qui reflète les contradictions rhétoriques du discours qui façonne les actions politiques et les efforts de plaidoyer. Et bien sûr, la prolongation d’un pseudo-conflit qui n’aurait jamais dû exister au départ, avec les souffrances qui l’accompagnent sur le terrain, notamment dans les camps de réfugiés.

Déconstruire les discours politiques et juridiques

La plupart des écrits et des décisions politiques ou juridiques éclairées sur l’histoire et la politique du Sahara Occidental reposent sur des hypothèses qui sont soit historiquement incertaines, soit théoriquement infondées.

Le romantisme des positions postcoloniales a aveuglé les militants et certains chercheurs sur le fait que la réalité historique et sociologique est en contradiction avec les méta-concepts imposés à partir d’autres réalités historiques et méta-récits, en particulier le discours occidental sur la libération, l’État et l’État-nation.

La décision de la CIJ

La décision décisive qui a déclenché la série d’événements qui ont marqué l’histoire du territoire au cours des 40 dernières années a été l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) du 16 octobre 1975 sur deux questions (1):

1. Le territoire était-il terra nullius lorsque l’Espagne l’a colonisé en 1888? 2. Y avait-il des liens historiques entre les populations sahraouies et le Maroc? L’argument de la terra nullius était à la base de la réponse de l’Espagne aux revendications nationalistes du Maroc – dans une tentative de l’Espagne de garder le territoire sous son contrôle. En revanche, les revendications du Maroc sur le territoire étaient historiques, fondées sur son interaction humaine, commerciale, culturelle et religieuse avec le territoire depuis le 10e siècle. Ils étaient également juridiques, sur la base de l’allégeance que les Sahraouis prêtaient aux rois marocains depuis le Moyen Âge.

L’avis de la CIJ était forcément équilibré, indûment interprétatif et pseudo-politique (plutôt que purement juridique). À la première question, la cour a décidé que le Sahara occidental n’était pas terra nullius lorsque les Espagnols l’ont colonisé à la fin du XIXe siècle. Aucune des parties n’a mis en doute la signification de terra nullius. Tout le monde (Espagne, Maroc, Mauritanie, ONU et CIJ) a compris que le concept désignait un territoire inhabité. Mais la notion de terra nullius ne s’applique que lorsqu’il existe un lien entre le peuple et le territoire. S’appliquera-t-il aux tribus nomades, semi-nomades et transhumantes qui errent dans le nord de la Mauritanie, le sud-ouest de l’Algérie et le sud-est du Maroc à la recherche de pâturages pour leurs troupeaux de chameaux et de chèvres?

Terra Nullius

L’existence ou la non-existence de la terra nullius dépend d’un paradigme sociologique qui était absent au Sahara Occidental jusqu’au milieu du XXe siècle avec la sédentarisation des tribus nomades du Sahara (2).

La décision de la CIJ était juste en disant que le territoire n’était pas une terra nullius (quelques colonies et nomades itinérants avant la colonisation en parlent). Cependant, il est possible que le nomadisme constant des tribus sahariennes ait fait du territoire une terra nullius temporaire en période de sécheresse ou lorsque les tribus bergères se déplaceraient vers l’est jusqu’à l’Algérie actuelle, au sud profond jusqu’à la Mauritanie moderne ou fuiraient les guerres de Siba. (3) vers Benguerir, Sidi Kacem, Guelmim ou Taroudant (au Maroc) (4).

La décision de la cour avait-elle été plus nuancée en disant que «le territoire n’était pas une terra nullius, mais les quelques colonies et les modes de vie pastoraux et nomades ne dénotaient en aucun cas d’un droit de propriété de la population sur la terre. Cette propriété doit être recherchée dans celui qui régnait sur le territoire en vertu des conventions internationales et de l’allégeance des pouvoirs locaux (juges, caïds et notables) à ces mêmes dirigeants », beaucoup de querelles politiques et juridiques auraient été évitées.

De nombreux militants et universitaires ont pris l’argument de la terra nullius (qui était une carte gagnante pour le gouvernement marocain contre la position de Franco) comme signifiant «celui qui vit dans le territoire qui le possède» et décide de son sort (5).

Mais comme nous l’avons vu, les tribus nomades sahariennes ne vivaient pas sur le territoire de façon sédentaire de manière à en devenir propriétaires. De plus, posséder un terrain ou un pâturage individuellement ou collectivement n’équivaut pas à une souveraineté sur le territoire; la souveraineté sur un territoire est un concept supra-tribal qui succède aux préoccupations de pâturage, d’eau et de vie communautaire nomade (6).

Troisièmement, la souveraineté sur une terre ne repose pas toujours sur des droits de propriété; si cela était vrai, alors la Russie aurait eu raison de revendiquer la Crimée (étant donné que la majorité de ses habitants parlent russe ou sont d’origine russe). Et la France n’aurait pas eu le droit de vendre la Louisiane aux États-Unis au milieu du XIXe siècle en raison de sa culture et de sa démographie françaises dominantes. La culture et la démographie pourraient éclairer les décisions juridiques concernant la souveraineté (propriété nationale) mais ce n’est pas une règle standard, en particulier dans certains contextes non occidentaux.

L’allégeance, mais…

La réponse de la CIJ à la deuxième question est qu’il existe des liens juridiques d’allégeance entre le Maroc et les tribus sahariennes; cependant, ces liens ne devraient pas constituer une base de propriété ou de souveraineté sur le territoire. Et d’ajouter: ces liens juridiques ne signifiaient pas non plus une «autodétermination» qui ne peut être obtenue «que par l’expression libre et authentique de la volonté des peuples du territoire». (7) Cette partie de l’arrêt, par souci d’équilibre, est pleine de contradictions. Comment les liens juridiques entre les habitants d’un territoire et une entité peuvent-ils ne pas constituer une base de propriété ou de souveraineté? Pourquoi l’allégeance n’est-elle pas la base de la souveraineté?

Si les juges et les juristes après eux considèrent que l’allégeance est en contradiction avec le constitutionnalisme moderne et les institutions démocratiques, alors ils auraient dû réfléchir à deux fois. Le serment d’allégeance au drapeau et à la nation indivisible est la base du fédéralisme américain: «Je promets allégeance au drapeau des États-Unis d’Amérique et à la république qu’il représente, une seule nation sous Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. » (8) La controverse autour du serment d’allégeance porte davantage sur son utilisation pour des raisons patriotiques que sur son contenu conceptuel. Le serment d’allégeance britannique, depuis la Magna Carta en 1215 jusqu’à la formulation moderne sous la reine Victoria et actuellement sous Elizabeth II, implique la «foi» et la «véritable allégeance» au monarque et «ses héritiers et successeurs, conformément à la loi». (9) Le débat actuel sur la nationalité dans la politique française est en profondeur un débat sur l’allégeance aux valeurs de la république, ce qui signifie que l’appartenance à la nation implique un acte d’allégeance. (10)

Les populations et territoire

La CIJ a non seulement écarté l’allégeance comme fondement de la souveraineté, mais a supposé qu’une relation juridique avec les populations impliquait une relation juridique avec le territoire.

Comment cela est-il possible avec des tribus nomades et seulement quelques colonies à des points d’eau ou des sanctuaires? Pourquoi la Cour a-t-elle écarté les différents accords signés par le Maroc avec les Anglais, les Français, les Russes, les Portugais, les Néerlandais, etc. pour permettre une navigation sûre le long des côtes du Sahara occidental (11)? Les Espagnols ont même avancé comme l’une de leurs conditions pour le cessez-le-feu après la guerre de Tétouan contre le Maroc en 1859-60 la «permission» de construire une colonie le long de la côte du Sahara occidental (12). Pourquoi la CIJ n’a-t-elle pas décidé que la souveraineté sur le territoire ne pouvait être que marocaine, de facto et de jure, en vertu des accords signés entre le Maroc et les nations européennes concernant le Sahara occidental (13)?

De plus, le territoire en tant que tel est une création du colonialisme français et espagnol. Si nous voulons être écologiquement et culturellement «purs», l’espace où vivent des tribus sahariennes aux traits sociologiques et culturels similaires sous une forme nomade et transhumante s’étend des dunes de l’Erg Chebbi et des fleuves Noun et Draa jusqu’au nord (Maroc), à l’Adrar et Reggane (Algérie), à Kiffa et Néma (Mauritanie). C’est plus ou moins là que les gens rencontrent le territoire. En tant que tel, le nationalisme territorial au sens occidental sur lequel la condition de la CIJ a été construite, ne s’applique pas.

En fait, en ajoutant l’interprétation selon laquelle l’allégeance n’est pas une base de souveraineté, la CIJ a répondu à une question qui ne lui avait pas été posée. C’est une question qu’il ne faut pas se poser en premier lieu: c’est aux parties de discuter de ce que signifie avoir des liens d’allégeance entre les populations locales et la forme marocaine de gouvernement.

L’additif interprétatif de la CIJ n’a pas seulement créé une contradiction. Il a également décidé pour les parties ce qu’elles devaient faire de sa décision et a sapé la position de ceux qui veulent utiliser l’allégeance comme base de la souveraineté marocaine! Dans sa tentative de trouver un équilibre, la CIJ a créé une contradiction significative avec des conséquences militaires et politiques désastreuses pour le conflit.

Les Rois sahariens

De plus, l’allégeance dans le contexte maroco-saharien n’est, historiquement, pas une notion simple; ce n’est pas une voie à sens unique.

L’allégeance n’était pas des tribus du sud aux rois du nord; ces mêmes rois depuis les Almoravides sont venus, pour la plupart, du Sahara même qui est censé prêter allégeance à des rois prétendument «étrangers» (14).

Les Almoravides sont nés des tribus nomades sahariennes de l’Adrar mauritanien. Ils ont parcouru l’Ouest saharien entre le Maroc et le Sénégal vers les années 1040 sous la direction spirituelle du Malékite Abdallah Ibn Yassine avant de conquérir Awdaghost, Awlil et Sijilmassa et d’établir la capitale à Aghmat dans le Haut Atlas (15).

Voici une dynastie saharienne, d’origine nomade Lemtouni, à laquelle les tribus sahariennes et non sahariennes ont fait allégeance, et qui a unifié les parties nord de la Mauritanie, les parties sud-ouest de l’Algérie, et tout le Maroc et l’Andalousie sous un même drapeau aux 11e et 12e. siècles (16): son système d’allégeance est-il en contradiction avec l’hypothèse de la CIJ selon laquelle l’allégeance n’est qu’une voie à sens unique entre les tribus sahariennes et les rois non sahariens? Les dynasties saadiennes et alaouites sont originaires du Sahara ainsi que les autres dynasties berbères qui ont gouverné le Maroc entre le 10e et le 17e siècle, qui se sont presque toutes déplacées du sud vers le nord (17).

Le Maroc a toujours été saharien de la même manière que certaines parties du Sahara étaient marocaines, en particulier sous les Almoravides, les Wattassides, les Saadiens et les Alaouites (jusqu’à la période coloniale).

La théorie d’Ibn Khaldun sur la montée et la chute des empires (18) était basée sur le mouvement historique d’un environnement saharien ascétique vers des centres urbains plus «décadents» à Fès, Marrakech, Tlemcen et Taroudant.

Le pouvoir vient du Sud austère, frugal et rigoriste et s’effrite dans le Nord lorsqu’il rencontre les valeurs «hédonistes» de la vie urbaine. L’allégeance des centres urbains à des guerriers du sud victorieux grâce à la solidarité et aux réseaux d’alliance est bien documentée dans les livres d’histoire (19).

Par conséquent, j’envisage toujours l’idée de réécrire la décision de la CIJ. Je l’imagine ainsi: «Il y avait des liens d’allégeance entre les populations sahariennes et les rois marocains. Cependant, certains de ces rois étaient eux-mêmes sahariens et donc l’allégeance provenait également de groupes non sahariens aux rois sahariens qui régnaient sur tout le Maroc.

L’interdépendance entre les affaires sahariennes et le régime marocain était si forte et complexe qu’il est difficile de parler du Maroc sans le Sahara ou du Sahara sans le Maroc.

Que ceci soit la base de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est quelque chose à négocier entre les parties prenantes sous la supervision de l’ONU. Cette décision nuancée aurait ouvert aux parties différentes possibilités de trouver un terrain d’entente et une solution mutuellement convenue.

Le Polisario, marocain d’abord…

A tel point que la fondation du Front Polisario à Rabat au début des années 70 visait à libérer le Sahara occidental de l’Espagne et à l’intégrer au Maroc (20). L’indépendance est devenue une option lorsque les autorités et les partis politiques marocains n’ont pas écouté les jeunes dirigeants du Polisario et ont même réprimé une manifestation pacifique à Tan Tan en 1972 appelant à la réintégration d’un Sahara occidental décolonisé au Maroc (21).

Kadhafi a adopté le groupe en 1973 et l’a convaincu de se transformer en mouvement révolutionnaire et de lutter pour l’indépendance, afin de créer des nuisances (et finalement renverser) le régime alors prétendument «réactionnaire» de Hassan II.

Ce qui est important ici, c’est que les fondateurs du Polisario étaient conscients au départ que le Sahara occidental pourrait être en contradiction avec l’histoire, la culture et l’écologie s’il renonçait à son rôle historique de source de renouveau dans la politique dynastique marocaine. Malheureusement, cette lueur d’espoir a été perdue en raison de la myopie du gouvernement marocain et de l’aventurisme naissant et du nationalisme primitif du Polisario parrainé par Kadhafi.

«Peuple» et nationalité

Ce qui aurait pu être évité, c’était l’effort laborieux pour mettre en avant un peuple sahraoui et une identité nationale malgré la ténacité de la vérité historique.

Comment pouvez-vous attribuer la notion de «peuple» aux tribus nomades qui parcouraient les espaces sans aucune considération pour les frontières coloniales et postcoloniales? Quelle est la base de la notion de «peuple»? Même la notion de «nation» serait une aberration en l’absence de mythes fondateurs, folklore unificateur qui loue les actes des héros et les moments fondateurs! La nation est une construction (22).

Les tribus sahariennes n’étaient pas intéressées par cet exercice car elles appartenaient à une entité vague appelée le royaume chérifien à laquelle elles prêtaient allégeance, payaient parfois des impôts, et parfois aspiraient à conquérir quand elles devenaient fortes, dans laquelle elles se réfugiaient en fuyant les guerres de Siba ou avaient leurs fils savants qui servent comme juges ou seigneurs locaux pour ses différentes dynasties, dans les villes desquelles ils ont échangé des chameaux.

Ce qui est le plus proche de leur aspiration nationale était en tant que sujets du sultan, qui pouvait provenir d’eux-mêmes, comme ce fut le cas avec les Almoravides.

Il est donc prudent de dire que la nature sociologique de la structure tribale saharienne fait du territoire seulement un accessoire pour les besoins pastoraux de la population.

Le territoire change de Draa, à Noun, à Adrar et à d’autres vastes espaces sahariens en fonction de la disponibilité des pâturages, de l’eau et de la sécurité de passage. Le Sahara occidental était une construction coloniale, renforcée par des désirs d’abord nationalistes, alimentée par des conceptions de la guerre froide et des considérations géostratégiques. En tant que tel, il ne reflète ni l’écologie culturelle des Sahraouis ni leur histoire complexe en tant que l’un des groupes qui ont marqué de manière indélébile le tissu démographique, culturel et politique du Grand Maroc.

Le référendum

Le référendum très controversé est une bizarrerie conceptuelle et politique. La volonté de la population n’est pas transmissible au statut du territoire. La population peut choisir de rester sous souveraineté marocaine ou choisir une autre forme de gouvernance.

Cependant, le territoire lui-même a un autre statut juridique qui dépend de celui qui l’a gouverné avant le colonialisme espagnol (en vertu des accords signés avec les puissances maritimes aux XVIIIe et XIXe siècles) (23), et qui a initié le processus de décolonisation à partir de Tarfaya en 1958, la résistance à l’opération franco-espagnole Ecouvillon contre l’Armée de libération en 1958, l’enregistrement de la demande marocaine à la Quatrième Commission de l’ONU en 1964 (24), la rétrocession de Sidi Ifni en 1969, la Marche verte en 1975 et les accords de Madrid en 1976.

Politique postcoloniale

Ces actes de postcolonialité sont ignorés par certains universitaires, militants de l’indépendance et des droits de l’homme parce qu’ils sont catégoriques sur la mise en place d’un autre récit postcolonial basé sur une construction imaginaire d’un «peuple opprimé et d’une nation colonisée».

En l’absence de preuves sociologiques pour justifier le «peuple» et de preuves historiques pour justifier la «nation», les promoteurs de cette post-post-colonialité n’ont jamais expliqué comment ils concilieraient la sociologie du nomadisme et de ses espaces écologiques malléables avec la juridiction historique sur le Territoire du Sahara occidental (et certaines parties du Sahara oriental).

Le résultat a été une rhétorique nationaliste, faisant parfois avancer l’argument postcolonial, parfois l’agenda des droits de l’homme et, une troisième fois, la richesse naturelle du territoire. Cette rhétorique les mélange parfois tous, sans aucune tentative de construire un récit historico-sociologique qui résiste à la critique, notamment du point de vue des théories postcoloniales, culturelles et de la déconstruction.

Les droits humains

L’argument contre les violations des droits de l’homme au Sahara occidental tente désespérément de lier les affaires de droits de l’homme à la suppression des aspirations nationales; les partisans des droits humains affirment que les Sahraouis sont opprimés parce qu’ils luttent pour l’autodétermination.

Cependant, lorsque vous regardez la plupart des cas documentés, vous constaterez qu’ils ne sont pas différents de ce qui se passe à Oujda, Tanger, Zagora ou Fès. C’est un problème de gouvernance et de culture des droits de l’homme au niveau de l’appareil sécuritaire qui n’a rien à voir avec l’appartenance ethnique ou les opinions politiques. Le lien désespéré entre les droits de l’homme et la vision de l’indépendance montre les limites du discours post-postcolonial.

Le lien entre le contrôle marocain du territoire et l’exploitation des ressources naturelles est tout aussi désespéré. Ce lien ne supporte pas la réfutation marocaine selon laquelle il a dépensé dix fois plus pour le développement du territoire qu’il n’en a tiré de l’exploitation de ses ressources (25).

Ces impasses épistémologiques et politiques sont au cœur des contradictions et des hypothèses imaginées du discours juridique et politique du Sahara occidental.

Le manque de cohérence politique dans le discours des partisans de l’indépendance vient de la célébration romantique d’un nationalisme irréaliste, qui n’est pas ancré dans l’histoire ou dans une politique culturelle réinventée. Les partisans de cette approche doivent inverser ces hypothèses déconcertantes, non pas pour des raisons intellectuelles, mais parce qu’elles sont à la base d’actions sur le terrain, des actions qui ont jusqu’à présent été infructueuses et incohérentes.

Une solution au conflit en cours ne peut être possible que si les deux parties proposent des récits historiques bien conçus qui fourniront la base d’un plan mutuellement convenu.

Lahcen Haddad est un chercheur universitaire et expert en études stratégiques

