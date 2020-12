Plus de 14 tonnes de drogues saisies, lors de plusieurs interventions sécuritaires menées par les forces publiques au cours de l’année 2020, ont été détruites, mercredi, dans les alentours de Tanger, selon la MAP.

La direction régionale des douanes, dans le cadre des missions qui lui sont conférées et sous la supervision du parquet général compétent, a procédé à l’incinération et la destruction de cette quantité de drogues et de psychotropes saisis lors de plusieurs opérations menées durant l’année 2020, a indiqué l’ordonnateur des douanes et impôts indirects à Tanger, Abdelghani Seghiri, notant que cette opération s’est déroulée en présence d’une commission spécialisée composée des autorités locales et publiques.

La quantité de drogue détruite lors de cette opération, menée dans un espace vide se trouvant dans le sud de Tanger, dépasse 14 tonnes de différentes drogues, a précisé M. Seghiri dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que la valeur de ces drogues excède un milliard de centimes.

Ces drogues ont été saisies lors des opérations menées par les éléments de la douane, de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté Nationale dans le cadre de la lutte contre le trafic international de drogues à travers les réseaux de criminalité transnationale organisée, a-t-il ajouté.

Elles comprennent plus de 13,698 tonnes de chira et de résine de cannabis, 150 kilogrammes de kif en tiges, 16 kg de tabac en poudre, 1,2 kg de cocaïne, 105 grammes d’héroïne, plus de 78.000 comprimés psychotropes et 60 kg de tabac à narguilé (maâssel), en plus de 439 boîtes de tabac et 2.407 tubes de colle dissolution, ajoute la même source.

Article19.ma