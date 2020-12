Coopération. Un échange de notes portant sur un prêt japonais d’un montant de 200 millions de dollars américains, a été signé, mercredi à Rabat, avec pour objectif de soutenir le programme de réponse du Maroc à la pandémie de Covid-19.

Cet échange de notes, signé par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka, s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération existant entre le Maroc et le Japon.

Cofinancé avec la Banque Africaine de Développement (BAD) dans le cadre du programme ACFA (Accelerated Co-Financing Facility for Africa), cet appui budgétaire du Japon vise à soutenir les efforts du Maroc face à la crise sanitaire, sociale et économique provoquée par la pandémie, en mettant rapidement à la disposition du Royaume des ressources supplémentaires pour mener les interventions d’urgence sanitaires et sociales et améliorer la résilience de l’économie nationale.

Article19.ma