Après « Khayef », Ayoub Hattab nous revient et nous propose de découvrir et d’écouter son nouveau single « Qendil », avec un clip unique et premier dans son genre, exposant une histoire de préjugés et d’hypocrisie, un vécu où tout le monde a été pris au piège.

Le mot « Qendil » en arabe marocaine ou Lampadaire est le titre de ce single ingénieux, son utilisation est démontrée comme étant un objet qui illumine le chemin du personnage en lui montrant les vraies intentions de chaque personne autour de lui.

Pour rappel, Ayoub HATTAB, Chanteur, compositeur et guitariste Maroco-algérien. De père Marocain et mère Algérienne, le chanteur casablancais porte en lui l’amour des deux pays et le reflet de l’alliance humaine et culturelle du Grand Maghreb.

Un vrai passionné d’indie rock et l’indie pop, Il fut l’auteur-compositeur et vocaliste du groupe Haraj créé en 2014.

Pendant une courte période Ayoub Hattab, à cumulé l’amour du public qui lui a valu le prix du concours “Hiba_Rec session Rock” en 2018 (initié par la Fondation Hiba) ainsi que le tremplin d « l’Boulvard » (initié par L’EAC Boulevard) en 2014 et la première place à « Born That Way ».

Il dispose à son actif une trentaine de concerts et chansons travaillées et créés avec une âme indie et une interprétation personnelle.

Aujourd’hui, avec « l3ouama », « Bla matsenani », »Khayef » et le nouveau né « Qendil », Ayoub Hattab signe sa carrière solo en assumant ses influences multiples et combinant la puissance du rock et la douceur de l’indie-pop.

Article19.ma