Le site suédois de vente sur internet « Local Purse » et le voyagiste mondialement connu « Intrepid Travel » lanceront au cours du mois en cours, à l’occasion des fêtes de fin d’année, deux expériences d’achat en ligne mettant en contact direct les acheteurs canadiens avec des vendeurs de Marrakech de produits d’artisanat et de terroir, a rapporté le site « Travel Pulse Canada« .

Les internautes canadiens pourront ainsi acheter, le 8 décembre dès 7 heures du matin, des épices et des produits de bien-être chez Abdeljalil Raqas, qui dirige Koutoubia Herbal, une petite boutique de la médina de vente de produits de soins de la peau traditionnels et naturels. Abdeljalil présentera à cette occasion divers produits de soin, de hammam et de spa à base d’argan fabriqués localement, ainsi que des herbes et des épices.

Le 9 décembre, les internautes découvriront les tapis traditionnels berbères de Aziz Mejbar qui a lancé son propre magasin de tapis, Dar Mjber, il y a six ans. Ils apprenderont ainsi l’histoire derrière ces tapis qui proviennent de différentes tribus du Maroc et qui sont fabriqués à la main par les femmes des communautés rurales.

+ Local Purse veut soutenir les guides touristiques professionnels +

A travers ces deux expériences d’achat en ligne, Intrepid Travel, le plus grand voyagiste d’aventure au monde, entend apporter son soutien à Local Purse pour promouvoir le shopping en ligne pour les Canadiens en les mettant en relation avec des artisans locaux du monde entier et en aidant ces derniers qui autrement n’auraient pas les ressources pour attirer les acheteurs en ligne.

Selon le site « Travel Pulse Canada », cette année, les contraintes imposées par la pandémie de Covid-19 ont profité aux grandes entreprises en ligne comme Amazon et Walmart qui ont réalisé un revenu total de 133 milliards de dollars alors que Wayfair a vu ses revenus augmenter de 80% en 2020 au moment où les entreprises locales ont été obligées de fermer ou de déclarer faillite, à un rythme alarmant.

A souligner que le site « Local Purse » se propose de soutenir les guides touristiques professionnels et les fournisseurs locaux du monde entier en offrant des expériences d’achat personnalisées en direct.

Article19.ma