Bio-Express

Tarik Sadik, nommé le 26 novembre 2020 à la tête de la Maison de l’Artisan, est né en 1976 à Rabat.

Diplômé de la Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V à Rabat et de l’Université Laval au Canada, où il a obtenu un MBA et un Master en Aménagement du Territoire et Développement Régional, Monsieur Sadik a démarré sa carrière dans le conseil.

En 2010, il rejoint la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) où il a occupé plusieurs postes notamment celui de Directeur des Opérations. Dans l’exercice de ses fonctions à la SMIT, Monsieur Sadik avait pour mission d’accompagner la mise en œuvre des grands projets touristiques et de veiller à l’opérationnalisation de la stratégie relative au développement du produit touristique au niveau territorial.

En 2013, Tarik Sadik a été nommé Directeur de la Stratégie et de la Coopération au sein du Département du Tourisme, où il a été notamment en charge du suivi de l’exécution de la stratégie sectorielle, de la réalisation des études stratégiques et prospectives, du pilotage de l’activité touristique et du développement de la coopération internationale.

Monsieur Sadik est également Secrétaire Général de l’Observatoire du Tourisme, dans lequel il représente le Ministère de tutelle depuis 2013.

Tarik Sadik est marié et père d’un enfant.

Article19.ma