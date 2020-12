Nostalgie. Simone Bitton, réalisatrice franco-marocaine vivant à Paris et dont le travail a principalement porté sur l’histoire et les cultures de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a fait son entrée dans la section Masters du Festival international du film documentaire d’Amsterdam (IDFA), sans aucun doute le plus prestigieux des festivals du genre, avec la première mondiale de « Ziyara ».

Bitton, elle-même, a des sentiments mitigés à propos de la distinction, comme elle le dit très clairement. « Je ne me considère pas comme un maître », affirme-t-elle. « Je sais que j’ai une certaine expérience et peut-être que mon expérience est un peu particulière, mais pour être un maître, je ne suis pas sûr que j’aime ça. Cela vous place dans une catégorie, cela vous étiquette: ‘C’est tout, c’est ce qu’elle fait’, et j’espère faire plus de films et peut-être des films différents. Néanmoins, je considère cela comme un honneur ».

Pour son dernier film, Bitton est retournée dans son pays natal, où la « ziyara » ou « la visite des saints » est une tradition populaire commune aux juifs et aux musulmans. Les pèlerins passent quelques jours à visiter les tombes des saints, à prier, à communier avec la nature, à faire la fête en plein air, à rencontrer de nouvelles personnes et à échanger des idées, et Bitton utilise cela comme un moyen pour comprendre l’héritage juif du pays.

Dans les années 1950, quelque 300.000 Juifs vivaient au Maroc, bien que la plupart, dont la famille de Bitton, aient quitté le pays après la guerre des six jours en 1967, leur présence se fait encore sentir dans les cimetières, les synagogues et les sanctuaires. Bitton se rend ainsi à ces lieux pour interviewer ceux qui se remémorent les années 50, ainsi que des jeunes et des universitaires inspirés par ces histoires inédites.

À bien des égards, c’est un voyage très personnel pour Bitton. « Je vais à l’endroit même où tout de moi avait commencé », dit-elle.

« Le Maroc est le lieu où je suis née, où mon nom de famille est partout sur les tombes, c’est un nom juif très courant au Maroc, et c’est très fort quand on découvre cette histoire. J’ai quitté le Maroc à l’âge de 11 ans, et j’ai commencé à y revenir environ 15 ans plus tard, en le visitant plus souvent, avec le sentiment grandissant que je deviens plus moi-même en y retournant. «

Cependant, le film en lui-même n’est pas un voyage personnel dans l’histoire de sa famille: elle évoque ses proches au passage, et même si Bitton utilise des images de son album privé de photos de la famille, y compris celles de sa mère et de son père, elle ne s’y attarde pas. Pour Bitton, c’est l’histoire plus générale – celle qui peut être glanée en regardant ces vieux symboles, en visitant les sites religieux et en enquêtant sur ce passé- qui est intéressante. « Juifs marocains et juifs arabes en général, nous sommes comme des dinosaures », dit-elle.

« Nous sommes comme une espèce en voie de disparition. Après une génération, il n’y aura plus de nous. Nous sommes déjà très peu nombreux à nous définir comme juifs arabes. Nous nous sommes dispersés, nous sommes devenus britanniques, français, israéliens, ou autre. Les enfants ne parlent plus arabe, c’était un exode, et ça s’est passé très très vite ».

L’idée de faire « Ziyara » est venue lorsque Bitton a commencé à visiter les cimetières et les sanctuaires juifs au Maroc. « Ce qui s’est passé, c’est qu’après avoir rencontré ces modestes et humbles familles musulmanes qui s’occupent de ces lieux, mon dialecte est, tout d’abord, revenu. Je pensais avoir tout oublié. Au Maroc, j’ai été reconnue pour ce que je suis, et c’était un sentiment très fort. Quand c’est arrivé, je me suis dit: Je dois faire un film avec ces gens. »

Comme elle l’a fait tout au long de sa remarquable carrière, Bitton apporte une nouvelle perspective inimitable qui incite à la réflexion sur les complexités du monde arabe. « J’étais intéressée par le traumatisme des musulmans qui ont été privés de leurs voisins juifs et amis juifs », dit-elle. « Je pense que la société marocaine et toutes les sociétés arabes sont encore traumatisées d’avoir perdu leurs juifs. Cela n’est pas souvent dit, mais je pense qu’il est temps de s’y attaquer, avant qu’il ne soit trop tard. »

Article19.ma