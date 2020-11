La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a démenti les informations publiées par certains sites faisant état de plaintes des détenus de la prison d’Oukacha concernant la qualité des repas qui leur sont servis.

Dans un communiqué, parvenu lundi à Article19.ma, la DGAPR souligne que le service des « repas servis aux détenus de la prison locale d’Ain Sebaa 1 a été délégué à une entreprise spécialisée », précisant qu’une commission composée du directeur, du médecin et de l’économat de l’établissement assure le suivi et le contrôle de la préparation et de distribution des repas aux détenus ainsi que la qualité des ingrédients utilisés dans leur préparation et le respect par ladite société du cahier de charges.

« Les repas servis aux détenus sont préparés selon un planning élaboré en concertation avec les services de santé compétents », ajoute le communiqué, assurant que « sont pris en compte les besoins des détenus en calories, et en termes de quantité et de qualité ».

La même source relève que « l’administration de la prison locale d’Ain Sebaa 1 n’a jamais reçu de plainte, ni de la part des détenus ni de leurs familles, concernant les repas servis depuis la délégation de ce service au secteur privé ».

Quant au magasin de la prison, le communiqué indique que la direction de l’établissement veille à ce que tous les produits soient de bonne qualité, et à des prix inférieurs ou égaux à ceux pratiqués dans le commerce.

