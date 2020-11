Optimisme. L’Observatoire Marocain des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (OMTPME) a tenu la quatrième réunion de son Conseil d’Administration mardi 24 novembre 2020, en visioconférence.

Lors de cette réunion, présidée par le Wali de Bank Al-Maghrib, les membres du Conseil se sont félicités du bilan positif du plan stratégique 2017-2020 de l’Observatoire et de ses réalisations couronnées par la publication de son premier rapport annuel en septembre dernier.

Le Conseil a approuvé le nouveau plan stratégique 2021–2023 de l’Observatoire qui vise à améliorer sa production d’études et d’indicateurs sur le tissu productif national, dans un contexte marqué par une conjoncture très difficile en raison de la pandémie de Covid-19 et par la mise en œuvre de plusieurs réformes économiques et financières d’envergure.

Le Conseil a également approuvé les comptes de l’Observatoire ainsi que son budget pour l’année 2021.

A propos de l’OMTPME

L’Observatoire a principalement pour objet de mettre à la disposition des secteurs public et privé des statistiques et des indicateurs sur les TPME et de réaliser des études généralistes et thématiques, afin d’éclairer la réflexion sur les enjeux de cette catégorie d’entreprises.

Le Conseil d’Administration de l’Observatoire est composé, en plus de Bank Al-Maghrib, du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, de la Direction Générale des Impôts, du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, du Haut-Commissariat au Plan, de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, de la Caisse Centrale de Garantie, de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, de Maroc PME, du Groupement Professionnel des Banques du Maroc et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc.

