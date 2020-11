Trop, c’est trop. Et pour cause, l’activiste et président de l’Assemblée Mondiale Amazighe, Rachid Raha a adressé une lettre à la direction de la chaîne française en langue Arabe + France 24 + la rappelant à l’ordre sur l’usage d’une terminologie relative à l’Afrique du Nord, et qui est dépassée par le temps et les événements.

Dans sa missive, Rachid Raha dénonce l’usage de la terminologie « Maghreb arabe » et la considère sans équivoque une « discrimination raciale à l’encontre des Amazighs… ».

Et de souligner que « le Maghreb n’a jamais été arabe, et il ne le sera plus jamais à l’avenir ».

Voici le contenu intégral de cette lettre :

A l’aimable attention de

M. Marc SAIKALI,

Directeur de France 24,

Objet : Pourquoi vous continuez à pratiquer la discrimination raciale à l’encontre des Amazighs de France, d’Europe et d’Afrique du Nord ?

M. Le directeur,

Comme vous devriez savoir, ça fait deux ans qu’on s’est rencontré ensemble aux travaux des premières assises internationales du journalisme tenues à Tunis, où je vous ai interrogé à propos de la persistance de l’utilisation de la part de votre chaîne France24 en arabe du terme « Maghreb arabe » à chaque fois qu’elle aborde des sujets liés aux pays sud-méditerranéens de l’Afrique du Nord, en vous affirmant que « Le Maghreb n’a jamais été arabe, et il ne le sera plus jamais à l’avenir ».

Dans votre réponse, que je vous rappelle et que vous pouvez réécouter dans ce lien :

www.facebook.com/142093689293727/videos/351491338976223

Vous avez souligné que :

Primo, vous ne changeriez pas de ligne éditoriale. Secundo, à propos de l’utilisation des armes chimiques par le Maréchal Pétain pendant la Guerre du Rif qu’il fallait que je la pose au président de la République française. & Tercio, que l’origine des peuples nord-africains et du monde se trouvait chez vous, dans votre pays natal du Liban !

Par cette nouvelle correspondance, je tiens à vous préciser ces trois vérités suivantes :

Premièrement, comme je viens de le signaler à M. Jean-Yves LEDRIAN, votre ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères lors de sa récente visite au Maroc, le fait de continuer à ignorer les légitimes requêtes des Amazighs, et que votre chaîne d’informations France24 en arabe s’obstine à utiliser la dénomination du « Maghreb arabe », vous continuez à déformer «la vérité historique» des pays d’Afrique du Nord, vous continuez à provoquer de l’aliénation culturelle et le déracinement identitaire des jeunes français issus de l’émigration nord-africaine, et par conséquent, vous alimentez le radicalisme islamiste qui menace la sécurité de la France et de tous les pays européens:

https://amamazigh.org/2020/11/comment-la-france-et-leurope-pourraient-elles-lutter-efficacement-contre-lislamisme-radical/

Deuxièmement, par rapport à l’utilisation des armes chimiques contre les populations civiles du Rif marocain durant la Guerre du Rif de 1921 à 1927, je tiens à vous informer, qu’à l’opposé de votre cheffe, Mme. Marie-Christine SARAGOSSE, PDG de Groupe France Médias Monde et de vous-même, votre président, M. Emmanuel MACRON, a eu l’amabilité et la gentillesse de me répondre sur ce délicat dossier, que votre chaîne a délibérément ignoré:

https://amamazigh.org/2020/10/le-president-de-la-republique-francaise-emmanuel-macron-en-reponse-a-lassemblee-mondiale-amazighe-se-penche-sur-le-delicat-dossier-de-la-guerre-chimique-contre-les-populations-civiles-du/

Et troisièmement, quant à votre « fake news » comme quoi le Liban serait le berceau de l’humanité, je n’ai qu’à vous inviter à visualiser attentivement cet extraordinaire documentaire d’ARTE, intitulé « Le passé des Hommes- Homo sapiens, les nouvelles origines », diffusé le 10 octobre dernier, en démontrant, avec les dernières techniques et avancées des recherches anthropologiques et archéologiques, que le berceau de l’humanité se trouve bel et bien au Maroc, à « Adrar n Ighud », datant de plus de 300 mille ans:

En guise de conclusion, comme votre chaîne n’arrête pas de lancer des campagnes de communication contre les « fake news », elle devrait commencer par donner l’exemple, en respectant la vérité historique. Votre ligne éditoriale est appelée à changer et à refléter la vérité historique de notre vaste région d’Afrique du Nord, habitée par plus de 200 millions de personnes, en évitant la terminologie offensante et discriminatoire de «Maghreb arabe». Déjà, ça fait neuf ans qu’il y a eu la réforme constitutionnelle au Maroc où ce terme a été substitué par celui du «Grand Maghreb». Soyez sûr que vos bulletins d’information seront plus attractifs pour les Amazighs de France, d’Europe, d’Afrique du Nord et du monde, si vous changer votre attitude à l’encontre des citoyennes et citoyens «Amazighs», qu’ils soient amazighophones, arabophones ou francophones… Des reportages sur leurs coutumes, leurs arts et leurs histoires, comme les relations étroites entre les Amazighs et la civilisation pharaonique, et pourquoi pas, sur la guerre chimique…Des débats sur les dernières découvertes archéologiques, sachant que l’origine des Ibères, des Gaulois, des Arabes, des autres peuples européens, et du monde entier, se trouve en « terre amazigh », en « Tamazgha », à « Adrar n Ighud », juste à 70 km de Marrakech ! …

Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées,

Rachid RAHA,

Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe.

Article19.ma