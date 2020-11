Quatre films de différents pays africains accompagnés de leurs fiches didactiques respectives et d’une vidéo introductive des réalisateurs constituent le programme de la branche didactique de la 17e édition du Festival de cinéma africain de Tarifa et Tanger – FCAT

L’Espace École, la branche pédagogique du Festival de cinéma africain de Tarifa-Tanger (FCAT), propose comme chaque année un espace de rencontre et de sensibilisation pour les écoliers des deux rives du Détroit de Gibraltar – l’Espagne et le Maroc. Les activités principales sont le visionnage de films africains et la tenue de séances didactiques de débat et de compréhension axées sur les valeurs de la diversité culturelle, de la coopération et de la solidarité.

À ce jour, plus de 15 000 élèves se sont inscrits à l’Espace École, provenant de 130 écoles des deux pays. Tout centre hispanophone d’Espagne ou du Maroc peut participer à cette activité, qui se déroule dans le cadre du 17e Festival de cinéma africain de Tarifa et Tanger. Le festival se tient de manière hybride cette année – en salles et en ligne – entre le 4 et le 13 décembre. L’Espace École est donc une activité qui précède le festival, puisqu’elle se tient en Espagne du 23 novembre au 13 décembre et dans le royaume du Maroc du 23 novembre au 2 décembre.

L’espace École du FCAT permet d’accéder à quatre films en version originale sous-titrée en espagnol et aux fiches didactiques correspondantes. Les films, provenant de quatre pays différents, dont le Maroc, pourront être vus à la fois en classe et dans les foyers grâce à la chaîne de cinéma africain en ligne disponible sur la plateforme Vimeo. Un outil qui élargit les frontières de ce projet scolaire.

+ Promouvoir une compréhension plus juste et plus réelle des sociétés africaines +

Des films d’Espagne, du Maroc, de Madagascar et d’Afrique du Sud, en format fiction, documentaire et animation, et qui ont été primés dans différents festivals, donneront forme à cette édition de l’Espace École. Le court métrage Tikitat-A-Soulima d’Ayoub Layoussifi a remporté le premier prix dans la section En bref lors de la 15e édition du FCAT, ainsi que le prix du meilleur court métrage lors de la 14e édition des Africa Movie Academy Awards et le prix du public au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand 2017. De plus, BBC Arabic a acheté ses droits pour la diffusion dans les pays arabes

D’autre part, Foreigner, de Carlos Violadé de Séville, a été nominé aux derniers Goya Awards, en plus d’être un prix Asecan du cinéma andalou et d’avoir été primé au festival SEFF de Séville ou au Festival du film de Madrid, entre autres. Belly Flop de Jeremy Collins a remporté le prix de la meilleure animation lors de la 14e édition des Africa Movie Academy Awards, ainsi que le Gryphon Award 6+ au Festival du film Giffoni 2018. Enfin, Lakana (Le Kayak) de Nantenaina Lova a été sélectionné dans différents festivals internationaux, dont celui de Clermont-Ferrand, l’un des plus importants festivals de courts métrages.

La participation à l’Espace École est simple et gratuite, et ne requiert rien d’autre que l’inscription préalable du professeur. Une fois la demande d’inscription reçue, l’équipe de l’Espace École contactera chaque enseignant par le biais d’un e-mail pour confirmer leur participation, leur envoyer le dossier pédagogique, le code de visionnage et quelques indications pratiques pour accéder à la chaîne de cinéma africain en ligne sur Vimeo.

Pour le FCAT, il est essentiel que les écoliers découvrent d’autres réalités en Afrique, qu’ils se démarquent des stéréotypes et qu’ils apprennent à connaître la richesse culturelle variée du continent. La connaissance et la compréhension de « l’autre » sont fondamentales dans la formation des personnes. Par un travail continu avec les jeunes, l’Espace École cherche à promouvoir une compréhension plus juste et plus réelle des sociétés africaines, en utilisant le langage le plus universel qui existe : le cinéma.

Article19.ma