Charli D’Amelio, une jeune américaine de 16 ans, est devenue le premier utilisateur de TikTok à franchir la barre des 100 millions de fans après un an et demi de présence sur l’application chinoise.

La jeune femme a commencé, comme beaucoup l’ont fait sur TikTok, à partager des vidéos d’elle-même en train de danser dans sa chambre, a rapporté le BBC sur son site web ajoutant que son profil à la fois sur TikTok et en dehors de la plate-forme a explosé l’année dernière en devanant la première personne à atteindre les 50 millions d’abonnés en avril.

+ Ses transactions lui ont rapporté pas moins de 4 millions de dollars en 2019 +

La star du Tik Tok a fait ses débuts au cinéma puis a commencé à collaborer avec des marques mondiales sur des lignes de mode et de maquillage.

Son premier livre, « Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real », sortira plus tard cette année.

Selon le magazine Forbes, de telles transactions lui ont rapporté environ 4 millions de dollars rien que l’année dernière.

Article19.ma