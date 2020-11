Ras-le-bol. L’ex-parlementaire, Itimad Zahidi, a présenté lundi sa démission du Parti justice et développement (PJD) suite à la décision de suspension prise à son encontre par la section locale de Témara, dénonçant l’autoritarisme, les prises de décision de manière unilatérale et l’incapacité des dirigeants PJDistes à gérer les différends au sein du parti.

Selon le site arabophone Hespress.com, Zahidi déplore dans sa lettre de démission qu’après « près de 20 ans de militantisme au sein d’un parti en les valeurs duquel elle croyait en œuvrant à hisser haut son drapeau », la section de Témara ait décidé de la suspendre en « violation flagrante du règlement interne du parti ».

Mme Zahidi a relevé que le signataire de sa suspension n’a pas indiqué la date de la réunion du secrétariat local du PJD à Témara au cours de laquelle cette décision a été prise, alors que le règlement stipule que la décision doit être étayée par un procès-verbal et sa soumission préalable à la commission d’arbitrage qui est la seule instance autorisée à geler un des membres du parti et non pas seulement signée par « un responsable poussé par une certaine partie ».

+ Le PJD a clairement menti… +

Elle exprime son étonnement que le PJD, qui prétend défendre la liberté d’expression, exige des explications suite à des déclarations qui n’offensent personne mais qui soulèvent les problèmes organisationnels du parti et de sa ligne politique, un droit garanti en principe à chaque PJDiste.

Mme Zahidi a accusé le PJD d’avoir clairement menti en affirmant que ses déclarations étaient erronées et contenaient des allégations infondées, estimant que ses propos émanent de l’analyse de « la situation actuelle du parti, qui est devenue un débat public, ainsi que dans les coulisses du parti et au sein des groupes fermés où les propos vont jusqu’à l’insulte, la calomnie et les accusations de traîtrise sans que soient prises des mesures à l’encontre de leurs auteurs ».

Elle a en outre nié qu’elle se soit absentée des réunions du bureau du conseil de la commune de Témara pendant un an, soulignant qu’elle était présente, notamment à celles du 6 octobre 2020, du 23 septembre 2020, du 16 septembre 2020, et à celles tenues à distance au cours de la période de confinement comme le prouvent les procès verbaux de ces réunions.

Mme Zahidi a également démenti qu’elle ait refusé de verser au parti sa contribution à titre volontaire relative à ses indemnités de vice-présidente de la commune, soulignant qu’elle s’était toujours acquittée de cette contribution volontairement.

Article19.ma