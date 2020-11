La section locale du Parti justice et développement (PJD) à Témara a décidé de suspendre l’ex-parlementaire PJDiste, Itimad Zahidi, suite à sa démission du Conseil national du parti en vue de mettre fin à son appartenance à la formation islamiste.

Dans une lettre envoyée au président du Conseil national du parti, Zahidi a justifié sa démission en protestation contre ce qu’elle a décrit comme « l’incapacité des instances du parti à réagir dans les faits à la crise politique et organisationnelle que ce dernier traverse depuis des années et qui l’ont détourné des objectifs sur lesquels il a été fondé ».

Selon Hespress, la section locale du PJD a justifié sa décision de suspendre Zahidi par les déclarations de cette dernière qualifiées par les responsables PJDistes locaux d’ « étranges, infondées », comme « portant atteinte à l’instance dont elle est membre » et par le le fait qu’elle n’avait jamais soulevé au sein du parti ce dont elle a fait état dans sa lettre de démission.

+ Fausses allégations à l’encontre du PJD +

La section du PJD à Témara a également demandé à Zahidi de faire part des raisons de son absence des réunions du bureau de la commune de Témara pendant plus d’un an, l’accusant de ne pas avoir versé les sommes dues au parti sur les indemnités qu’elle a reçues pendant plus d’un an en tant que vice-présidente de la commune, « ce qui est contraire aux principes du parti et à la charte de l’élu que Zahidi a signée », a précisé la même source.

Le PJD a estimé que les déclarations de Zahidi comportaient de fausses allégations à l’encontre du parti, se disant avoir été étonné par l’ancienne parlementaire.

Zahidi a affirmé que sa démission exprime « une prise de position contre la mauvaise gestion par les instances du parti des différends qui surviennent entre ses élus chargés de la gestion des affaires publiques et qui dans de nombreux cas ne répondent pas aux intérêts des citoyens ».

Article19.ma