Crise? L’expulsion ou la suspension, telles sont les mesures choisies par la direction du Parti justice et développement (PJD) à l’encontre des membres du parti qui osent critiquer le bilan politique de la Lampe ou reprocher d’avoir dévié par rapport aux principes du parti surtout à la veille des élections 2021.

C’est ainsi, selon le site arabophone Hespress.com, que la direction du PJD n’a pas hésité à suspendre la brillante parlementaire Itimad Zahidi, en raison de ses critiques contre les dirigeants du parti concernant les orientations et les aspirations de ses membres pour la phase à venir, d’autant plus que ses critiques interviennent dans un contexte marqué par la montée de la colère au sein de la formation islamiste sur la gestion de l’étape actuelle.

Selon la même source, le parti islamiste sera amené à faire face à plusieurs fronts lors des législations 2021. Il doit calmer la colère grandissante sur le plan interne contre la direction actuelle, qui n’a pas réalisé les aspirations de ses membres en faisant de nombreuses concessions à ses opposants et qui ne donne pas l’impression qu’elle contrôle le cours des événements.

+ Ce sont les cheikhs qui déterminent ses orientations… +

Rachid Lazrak, spécialiste du droit constitutionnel et de sciences politiques, estime que « le PJD, contrairement aux autres organisations partisanes, a pour noyau dur le Mouvement unicité et réforme (MUR), qui ne se soucie pas de l’individu autant que le groupe (Jamaâa) », relevant : « ce que connaît le parti comme expulsion et suspension de ses membres non déclarées fait partie du comportement normal de la Jamaâa ».

Lazrak a ajouté dans une déclaration à Hespress que « malgré sa transformation de Jamaâa en parti, le PJD n’a développé aucune structure organisationnelle qui réponde à ce changement. Ce qui fait que ce sont les cheikhs du groupe qui déterminent ses orientations, et que la discipline organisationnelle soit le principal critère d’évaluation de la performance des individus, du gel et de l’expulsion des membres », soulignant que ceci explique « la prédominance de l’obéissance et le recul des valeurs au sein du parti ».

Toutefois, estime Lazrak, ces conflits internes ne devront pas influer sur le parti comme force électorale en ce sens que « la machine électorale est constituée par le mouvement de prédication, le vote étant surtout fondé sur une base religieuse ».

