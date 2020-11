Évènement. Les membres de la Chambre libyenne des représentants sont arrivés dimanche à l’hotel Hilton deTanger pour tenir une réunion de réconciliation et mettre fin à la division que connaît cette institution depuis des années, selon une source diplomatique.

Une session inaugurale de la chambre libyenne des représentants est prévue ce lundi dans un palace de Tanger en présence de plus de 90 députés de Tobrouk et Tripoli avant une autre séance en Libye dont la date sera déterminée lors de la réunion de Tanger, précise la même source.

Cette réunion intervient à l’invitation du président de la Chambre marocaine des représentants, Habib El Malki, en vue de parvenir à des accords pour unifier le Parlement libyen et aider le pays à surmonter sa crise, selon Tarik Achtar de la Chambre des représentants de Tobrouk qui a souligné que les réunions des membres de la Chambre prévues au Maroc sont d’ordre consultatives.

Le parlementaire libyen a déclaré à la presse que « l’unification du parlement est importante pour qu’il constitue une seule voix et qu’il soit associé à la désignation des candidats aux postes de souveraineté dans le pays ».

+ Maintenir la voie démocratique et d’incarner la pleine appropriation libyenne +

Après la réussite du dialogue de Bouznika, les représentants de Tobrouk et de Tripoli sont en passe de dépasser leur division pour passer à la phase des élections.

Le Maroc avait abrité, au début du mois en cours, le troisième round des pourparlers inter-libyens, à la suite d’une visite dans le Royaume d’Aguila Saleh, président de la chambre libyenne des représentants, et de Khaled Mechri, chef du haut conseil d’État libyen.

Dans un communiqué conjoint, les participants ont exprimé à l’issue de leurs travaux “leur sincère reconnaissance et remerciements au Royaume du Maroc frère pour son hospitalité et les efforts qu’il déploie pour aider les Libyens à surmonter l’étape difficile que traverse le pays”.

Les deux parties au dialogue ont également affirmé l’importance pour le Haut Conseil d’Etat et la Chambre des représentants “d’assumer la responsabilité de maintenir la voie démocratique et d’incarner la pleine appropriation libyenne du processus politique, dans le dessein de réaliser les objectifs escomptés du dialogue, à leur tête l’unification des institutions de l’Etat et permettre au pouvoir exécutif de baliser le chemin vers la tenue d’élections législatives et présidentielles sur une base constitutionnelle”, ajoute la même source.

Article19.ma