Ce jeudi 19 novembre, lors d’une conversation téléphonique avec le Roi Mohammed VI, Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie a exprimé le souhait d’ouvrir un Consulat général de son pays à Laâyoune.

Communiqué du Cabinet Royal:

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, ce jeudi, un appel téléphonique de Son frère Sa Majesté le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie.

Cet appel intervient dans le cadre des liens forts et de l’affection sincère qui lient les deux Souverains, et en concrétisation de la tradition de concertation continue et de coordination permanente entre les deux Rois et en consécration des relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre les deux Royaumes frères.

Lors de cet appel, le Souverain Hachémite Abdallah II Ibn Al Hussein, a salué les décisions prises par Sa Majesté le Roi pour sécuriser la circulation des personnes et des biens dans la région d’El Guerguerat au Sahara Marocain.

Il a également félicité Sa Majesté le Roi pour la réussite de cette opération et la réouverture du passage à la circulation sécurisée des personnes et des biens du Royaume du Maroc vers les pays d’Afrique subsaharienne.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi Abdallah II a exprimé à Sa Majesté le Roi le souhait du Royaume Hachémite de Jordanie d’ouvrir un Consulat général à la ville marocaine de Laâyoune. La mise en place des dispositions nécessaires à cet effet seront coordonnées par les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a exprimé à Son frère Sa Majesté le Roi Abdallah II Sa considération et Sa gratitude suite à cette décision importante, qui s’inscrit dans le cadre des positions de soutien que le Royaume Hachémite ne cesse d’exprimer au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Maroc ».

