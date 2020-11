Une première. L’histoire et la culture juives seront bientôt incluses dans les programmes de langue arabe pour les élèves des écoles primaires marocaines, a rapporté un site américain d’information.

Cette décision, approuvée par le Souverain vise à « perpétuer l’héritage judéo-marocain en tant que partie intégrante de l’identité marocaine », rapporte le site « Forward.com » qui cite un communiqué conjoint de la Fédération américaine des séfarades et la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines.

« Faire découvrir aux élèves marocains leur fière histoire de tolérance, dont le philosémitisme marocain, est une immunisation contre l’extrémisme », a souligné le communiqué conjoint.

Pour rappel, en janvier 2020, le Roi était présent à l’inauguration d’un nouveau centre communautaire juif, Beyt Dakira, dans la vieille ville d’Essaouira, rappelle le site.

Ce centre a été décrit comme une « maison d’histoire et de mémoire » par le conseiller royal André Azoulay qui a défendu le projet. Il abrite une synagogue, un musée et un centre de recherche sur les relations judéo-islamiques.

His Majesty King Mohammed VI has demonstrated a clear commitment to combating anti-Semitism and this recognition is an essential next step in this effort.

