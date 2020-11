Le moteur de recherche Google a publié un doodle, ce mercredi 18 novembre, à l’occasion du 65ème anniversaire de l’indépendance du Maroc, le drapeau rouge frappé d’une étoile verte, symbole de souveraineté et d’indépendance du Royaume.

Par ailleurs, la légende suivante a été mise en ligne rappelant que le Maroc célèbre aujourd’hui « Eid Al Istiqlal », en soulignant que les couleurs du Royaume représentent les valeurs de bravoure, courage et force…

[Today’s Doodle celebrates Morocco’s Independence Day, also known as Eid Al Istiqlal. On this day, the North African nation gained its autonomy and officially became a sovereign state.

Today’s Doodle depicts Morocco’s red-and-green flag, which was officially adopted in 1915. The color holds significance as a representation of Moroccan values such as fortitude, courage, and strength, while the green symbolizes pure ideals like peace and love.

Happy Independence Day, Morocco!]

Article19.ma