Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a annoncé mardi l’intégration de plus de 90% des membres du Front d’action politique amazighe (FAPA) dans le parti de la colombe suite à un dialogue avec les figures du mouvement amazigh.

Pour rappel, le Front d’action amazighe a vu le jour l’année dernière à l’initiative de militants de la cause amazighe dans le but d’élargir le débat sur cette cause au sein des institutions à travers notamment la participation politique.

Akhannouch, qui s’exprimait, mardi à Rabat, lors de la cérémonie de signature du communiqué conjoint entre le RNI et le FAPA, a souligné que cette intégration n’est pas due au hasard mais qu’elle émane de la conviction de l’importance de l’action au sein des institutions.

Le président du RNI, dont les propos ont été relayés par Hespress, a souligné que « la promotion de la cause amazighe relève de la responsabilité des partis », ajoutant que le RNI place cette question parmi ses priorités parce qu’il s’agit d’un héritage.

+ Le changement passe par la participation +

Il a ainsi rappelé que le RNI a été un des défenseurs de la constitutionnalisation de l’Amazighe en 2011, relevant le rôle joué par le parti concernant l’adoption de la loi organique sur l’officialisation de la langue amazighe.

Akhannouch a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité pour les militants de la cause amazighe de s’impliquer dans l’action politique et électorale, car « le changement passe par la participation » avant d’ajouter: « le RNI est votre maison pour défendre vos orientations politiques, et il est temps de faire entendre la voix des Amazighs au parlement et dans les instances élues. »

« Le parti considère que la cause amazighe est plus qu’une question de langue, mais plutôt de développement, de réalisation de la justice spatiale et de l’égalité des chances », a affirmé Akhannouch soulignant que l’intégration du FAPA au RNI marque le début de l’association des acteurs de la cause amazighe à la prise de décision politique.

Le communiqué conjoint entre le RNI et le FAPA indique que l’intégration fait suite à un dialogue de plusieurs mois entre les deux parties qui s’engagent à mettre en œuvre aussi bien au niveau central que des régions les conclusions politique et organisationnelle de ce dialogue.

Article19.ma