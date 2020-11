Le consul général britannique à Chongqing (Chine), Stephen Ellison, a été vivement salué pour son héroïsme sur les réseaux sociaux de l’Empire du Milieu, après avoir sauvé une étudiante chinoise de la noyade.

La page twitter officielle de l’ambassade britannique à Pékin a partagé la vidéo en déclarant être « immensément » fière du geste de leur diplomate.

Les images du sauvetage, qui ont fait le buzz, montre des touristes paniqués après qu’une jeune femme a glissé dans une rivière. Ne sachant pas nager, seul le consul retire ses chaussures et saute dans l’eau sans hésiter. Il nage rapidement vers l’étudiante puis la saisit en maintenant son visage hors de l’eau.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

— UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020