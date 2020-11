En ces moments difficiles, post-électoraux aux Etats-Unis et de pandémie de Covid-19, Tal Ben-Shahar, qui est l’auteur de plusieurs livres et a donné des cours de « psychologie positive » et de « psychologie du leadership » à la célèbre ’université de Harvard, a livré cinq conseils pour décompresser et retrouver le moral.

D’abord, il s’agit de « prendre le temps de récupérer pour pouvoir passer à autre chose », affirme Ben-Shahar dans une vidéo sur le site de la chaîne britannique BBC.

Pour lui, « le stress que nous vivons n’est pas nécessairement mauvais en soi. En fait, il peut nous aider à devenir plus sains et plus heureux ».

Par exemple, « lorsqu’on va dans une salle de sport on stresse ses muscles en soulevant des poids. Ce n’est pas donc une mauvaise chose. Le problème, c’est quand on fait des exercices, encore et encore sans jamais prendre le temps pour récupérer. Et c’est là que l’on se blesse ».

« De même, psychologiquement, si nous subissons le stress, c’est très bien, tant que nous prenons le temps de récupérer », souligne-t-il.

+ L’amitié double la joie et réduit le chagrin de moitié +

Deuxièmement, il faut ressentir ses émotions. Selon lui, « les recherches montrent que les personnes qui se remettent le plus rapidement des épreuves, des difficultés, et de l’échec sont celles qui se permettent d’éprouver toute la gamme des émotions humaines. Alors se dire que nous devons être forts, que nous ne devons pas ressentir une telle émotion ou une telle autre, est en fait la mauvaise voie à suivre ».

Troisièmement, il faut communiquer avec ses amis. Ben-Shahar rappelle que Francis Bacon au XVIe siècle avait dit: « L’amitié double la joie et réduit le chagrin de moitié ».

« Il n’y a pas de moment plus important que maintenant pour compter sur ces amitiés.

Certes, la pandémie a rendu plus difficile pour certaines personnes d’accéder à leurs amis, mais même si nous nous rencontrons virtuellement, même si ce n’est que par téléphone, nous pouvons toujours profiter de relations profondes et significatives », souligne-t-il.

Et de poursuivre: « dans le passé, les gens cultivaient des relations profondes en écrivant des lettres. Aujourd’hui, nous pouvons certainement le faire en ligne, par téléphone ou en écrivant à nouveau des lettres ».

Quatrièmement, il s’agit de rester fidèle à son propre rituel. Selon lui, « de nombreuses recherches montrent que l’exercice physique régulier a le même effet sur notre bien-être psychologique que les médicaments psychiatriques les plus puissants ».

Enfin, Ben-Shahar souligne qu’il est « important de comprendre que le bonheur ou le malheur, les pics extrêmes que les gens connaîtront après les élections sont temporaires. Ils sont éphémères ».

Article19.ma