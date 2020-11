À Casablanca, les opérations de sûreté menées par les services de la préfecture de police, lundi soir, ont permis d’interpeller 27 individus, dont sept mineurs, pour non respect de l’état d’urgence sanitaire, dommages causés aux biens publics et privés, refus d’obtempérer et port d’armes blanches dans des circonstances pouvant menacer la sécurité des personnes et des biens.

Les services de sûreté nationale dans le district de Bernoussi à Casablanca avaient reçu un appel téléphonique faisant état de l’implication d’un groupe de personnes, présumées membres de groupes de supporters de clubs de football, dans des actes ayant causé des dommages à des voitures publiques et privées, échanges de violences et menace à la sécurité des personnes et des biens, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La DGSN a souligné que cette situation a nécessité une intervention des patrouilles de police qui s’est soldée par l’interpellation de 27 individus. Des dégâts matériels ont été constatés sur 18 voitures, dont un véhicule de police ayant pris part à cette intervention de sûreté, alors qu’un commandant de paix a été blessé, ajoute la même source, soulignant que les fouilles effectuées ont permis de saisir trois armes blanches et une clé mécanique.

Les mis en cause ont été soumis aux procédures d’enquête menées par la police judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de ces actes criminels, conclut la DGSN.

Article19.ma