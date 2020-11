La radio française RFI a présenté lundi des excuses à la suite de la publication involontaire sur son site web d’une centaine de nécrologies de personnalités encore vivantes préparées à l’avance et devant être publiées si ces dernières venaient à disparaître.

Parmi les personnalités concernées par ces nécrologies figurent la reine Elizabeth II, le leader iranien Ayatollah Ali Khamenei, l’ancien président américain Jimmy Carter et le Chef de l’Etat cubain Raul Castro en plus de certaines stars comme Clint Eastwood et Brigitte Bardot, la légende du football le brésilien Pelé et l’homme d’affaires français Bernard Tapie.

RFI a précisé qu’un problème technique a entraîné la publication par erreur de ces nécrologies, indiquant que ses équipes techniques sont « mobilisées pour rectifier ce bug majeur et en déterminer la cause et les responsabilités ».

« Nous vous devons, bien sûr, des explications. Comme dans tous les médias, nos journalistes préparent à l’avance des portraits de personnalités afin, si elles venaient à disparaître, de pouvoir proposer rapidement aux lecteurs toutes les informations à connaître sur leur parcours », a souligné le média français, relevant que ces nécrologies ont malheureusement été publiées par erreur sur le site rfi.fr ainsi que sur « plusieurs plates-formes partenaires (Google, Yahoo!, MSN, Flipboard…).

+ Une enquête interne est en cours +

RFI a également fait savoir que la publication involontaire de ces nécrologies est due à un incident technique, « lié à la migration du site de RFI vers un nouvel outil de publication de ses contenus », ajoutant que ces articles ont été publiés « sous forme de brouillons sans aucune intervention éditoriale ».

La même source a indiqué qu’une enquête interne est menée pour déterminer les causes de cet incident regrettable.

RFI a, enfin eu le courage d’adresser ses excuses surtout aux personnes concernées par ces nécrologies et qui ont pu être heurtées par cette publication insolite.

Il vaut mieux tard que jamais, dit-on.

Article19.ma