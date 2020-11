Le Roi Mohammed VI a eu, ce lundi, un entretien téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres sur la situation dans la zone de Guergarate et le Sahara marocain en général, selon un communiqué du Cabinet Royal.

Voici le texte intégral du communiqué du Cabinet Royal:

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres.

L’entretien a porté sur les derniers développements de la Question Nationale, notamment la situation dans la zone de Guergarate au Sahara marocain.

Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi a souligné qu’après l’échec de toutes les tentatives louables du Secrétaire Général, le Royaume du Maroc a pris ses responsabilités dans le cadre de son droit le plus légitime, d’autant plus que ce n’est pas la première fois que les milices du « polisario » s’adonnent à des agissements inacceptables.

Le Maroc a rétabli la situation, réglé définitivement le problème et restauré la fluidité de la circulation.

Sa Majesté le Roi, Que Dieu Le glorifie, a précisé que le Royaume du Maroc continuera à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’ordre et garantir une circulation sûre et fluide des personnes et des biens, dans cette zone à la frontière entre le Royaume et la République Islamique de Mauritanie.

Sa Majesté le Roi a réaffirmé à M. Guterres l’attachement constant du Maroc au cessez-le-feu. Avec la même force, le Royaume demeure fermement déterminé à réagir, avec la plus grande sévérité, et dans le cadre de la légitime défense, contre toute menace à sa sécurité et à la quiétude de ses citoyens.

Sa Majesté le Roi a, enfin, assuré le Secrétaire Général que le Maroc continuera à soutenir ses efforts dans le cadre du processus politique. Celui-ci devrait reprendre sur la base de paramètres clairs, impliquant les véritables parties à ce différend régional et permettant une solution réaliste et réalisable dans le cadre de la souveraineté du Royaume ».

Article19.ma