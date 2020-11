Position ferme. Le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, a souligné que le Maroc a montré une nouvelle qu’il était un Etat fort dans la région et qu’il était ferme lorsqu’il le faut comme il l’a fait avec sans-froid et retenue en réagissant aux agissements clownesques de certains mercenaires séparatistes.

Ouahbi, a rappelé vendredi, devant la Chambre des représentants, les consultations menées par le Maroc avec le secrétaire général de l’ONU, les pays voisins et les Etats membres des Nations Unies afin d’intervenir pour calmer la situation dans la région, notant, cependant, que les mercenaires et les séparatistes semblent ne pas comprendre le langage du dialogue.

A cet égard, il a salué les Forces armées royales, sous la direction de SM le roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major des FAR, pour avoir mis fin au blocage du passage frontalier d’El Guergarat.

Le SG du PAM a relevé que l’opération des FAR a été menée « intelligemment, rapidement et sans aucune effusion de sang », soulignant le caractère ridicule et humiliant de la manière avec laquelle « nos ennemis ont pris la fuite devant la presse internationale ».

Il a, par ailleurs, réitéré ses remerciements aux forces armées royales, à la gendarmerie royale, à la sûreté nationale et aux forces auxiliaires, louant le rôle du gouvernement, notamment le ministère de l’Intérieur pour sa présence et le ministère des Affaires étrangères pour avoir été en contact permanent avec le Secrétaire général des Nations Unies, le ministre mauritanien des Affaires étrangères et des États membres du Conseil de sécurité.

Ouahbi a également souligné que le PAM et ses deux groupes parlementaires estiment que « le Sahara devrait être une zone de respect et de préservation de la paix internationale, et de développement économique. »

Le Secrétaire général du PAM a enfin rappelé que la paix et la sécurité sont les seules à même de conduire au développement économique et social, et non pas le séparatisme, la guerre ou des agissements clownesques.

Article19.ma