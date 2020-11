Discrimination. Une femme musulmane du New Jersey, qui s’était présentée aux dernières élections du Congrès, a été expulsée samedi d’un vol d’American Airlines et arrêtée après une simple dispute avec un passager, a-t-elle affirmé sur les réseaux sociaux.

Selon le quotidien américain « The New York Post« , Amani Al Khatahtbeh, une activiste et une blogueuse qui s’est présentée sans succès cette année au Congrès, a fait état de l’incident sur Twitter et dans une vidéo de 15 minutes sur Facebook, une vidéo qu’elle avait enregistrée avant d’être expulsée du vol à destination de Charlotte, en Caroline du Nord.

« Les 6 dernières heures de ma vie ont été épuisantes et traumatisantes. Aujourd’hui, j’ai été arrêtée pour la première fois parce qu’un homme a insisté sur le fait qu’il était de ‘première classe’ et donc autorisé à passer devant moi au poste de contrôle de la police, puis on m’a expulsée du vol American Air car le monsieur se sentait mal à l’aise », a-t-elle tweeté samedi soir.

A noter, comme on le voit dans la vidéo, cette musulmane portait un voile qui semble-t-il a mise en colère le voyageur américain en question.

+ Le simple fait de prendre l’avion met les gens mal à l’aise… incroyable +

Elle a ensuite retweeté une image prise par un autre passager la montrant escortée par des agents de la police.

« En tant que musulmane, le simple fait de prendre l’avion met les gens mal à l’aise…. incroyable », a-t-elle écrit.

Le problème, qui a forcé tout le monde à bord à descendre de l’avion à un moment donné, a apparemment commencé à un point de contrôle de la Transportation Security Administration (TSA) à l’aéroport international de Newark Liberty alors qu’Al-Khatahtbeh essayait de retirer ses chaussures, a indiqué le quotidien.

« J’ai eu l’expérience la plus folle devant les agents de la TSA ce matin. Un homme blanc derrière moi a insisté pour passer avant moi parce que j’étais encore en train d’enlever mes chaussures », a tweeté Al-Khatahtbeh à 9 h 18, peu de temps avant son vol prévu à 9 h 55. « Quand j’ai dit qu’il pouvait attendre comme tout le monde, il a commencé à dire qu’il était de « première classe ».

Had to get off my flight because a man asked a Muslim woman to get off the plane. @AmericanAir employees followed his request and gave the woman no explanation pic.twitter.com/ASZYA9Yx7d

— Jake (@yesjaketapia) November 14, 2020